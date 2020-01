Ερντογάν: Ο Μητσοτάκης παίζει λάθος - Η Τουρκία έχει τρελάνει την Ελλάδα [vid]

Ερντογάν: Σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε λίγο πριν αναχωρήσει για τη Διάσκεψη του Βερολίνου, ο Τούρκος πρόεδρος είπε πως η Ελλάδα βρίσκεται σε πολύ δύσκολη θέση επειδή δεν προσκλήθηκε στη σύσκεψη, ενώ ανέφερε χαρακτηριστικά πως η «Τουρκία έχει τρελάνει την Ελλάδα». Παράλληλα αναφέρθηκε και στον Έλληνα πρωθυπουργό, λέγοντας πως ο Κυριάκος Μητσοτάκης «παίζει λάθος το παιχνίδι» και πως «τα βήματα που κάνει δεν είναι σωστά».

Επίσης, ο Ταγίπ Ερντογάν αναφέρθηκε και στην επίσκεψη του Λίβυου στρατάρχη, Χαλίφα Χαφτάρ στην Ελλάδα τονίζοντας πως δεν υπήρχε κανένας λόγος να τον συναντήσει η ελληνική κυβέρνηση από τη στιγμή που αναγνωρισμένος ηγέτης από τον ΟΗΕ στη Λιβύη είναι ο Φαγέζ αλ Σάρατζ.

