Τραμπ δολοφονία Σουλεϊμανί: Η στιγμή της δολοφονίας [vid]

Τραμπ δολοφονία Σουλεϊμανί: Σύμφωνα με ηχογραφημένο απόσπασμα που επικαλείται το CNN, o Τραμπ είπε ότι η εντολή για την επιχείρηση εκτέλεσης του Ιρανού στρατηγού με drone δόθηκε διότι ο Σουλεϊμανί «έλεγε άσχημα πράγματα για τη χώρα μας». «Πόσα ακόμα από αυτά τα σκ@@ έπρεπε να συνεχίσουμε να ακούμε; Πόσα ακόμη θα ανεχόμαστε;» διερωτήθη ο Αμερικανός πρόεδρος κατά τη διάρκεια της ομιλίας του.

Σύμφωνα με την επίσημη εκδοχή του Λευκού Οίκου, ο Σουλεϊμανί αποτελούσε «άμεση απειλή» για τις ΗΠΑ, με τον Τραμπ, στο ηχητικό που επικαλείται το CNN, να ακούγεται να λέει ότι ο Ιρανός στρατηγός ήταν «γνωστός τρομοκράτης» που «βρισκόταν στη λίστα μας». Ο πλανητάρχης ανέφερε, επίσης, στους παρισταμένους ότι μαζί με τον Σουλεϊμανί είχε την πληροφόρηση ότι βρισκόταν ο Αμπου Μαχντί αλ Μουχαντίς, ηγέτης της Χεζμπολάχ, την οποία οι Αμερικανοί είχαν κατηγορήσει για την πυραυλική επίθεση από την οποία σκοτώθηκε Αμερικανός εργολάβος τον περασμένο Δεκέμβριο.

President Trump recounted minute-by-minute details of the US strike that killed Iranian military commander Soleimani during remarks to high-dollar Republican donors at Mar-a-Lago, according to audio obtained by CNN. //t.co/pCLkzDDhjH pic.twitter.com/B18S5qmxdp