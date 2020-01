Διάσκεψη Βερολίνου: Συμφωνία για τη Λιβύη - «Να φύγουν τα ξένα στρατεύματα» - Live η συνέντευξη Τύπου [vids]

Διάσκεψη του Βερολίνου: Από στιγμή σε στιγμή αναμένεται να ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου στο Βερολίνο. Τι αποφάσισαν οι ξένοι ηγέτες που συμμετείχαν στη διεθνή διάσκεψη για τη Λιβύη/ Παρακολουθήστε live όλες τις εξελίξεις.

Διάσκεψη του Βερολίνου: Παρακολουθείστε live τις εξελίξεις από τη Διάσκεψη του Βερολίνου για την ειρήνευση στη Λιβύη. Σε εξέλιξη η Διάσκεψη του Βερολίνου η οποία ξεκίνησε λίγο πριν τις 16:00 ώρα Ελλάδος. Σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Open TV στο Βερολίνο, Παντελή Βαλασσόπουλο, χωρίς Χαφτάρ και Σάρατζ, οι αποφάσεις για τη βορειοαφρικανική χώρα. Η συμφωνία προβλέπει αποχώρηση των όλων των ξένων στρατιωτών και ανάπτυξη διεθνούς δύναμης που θα επιτηρεί την εφαρμογή των όρων της συμφωνίας.

Όπως μεταδίδει το Reuters, ο πρωθυπουργός της κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) της Λιβύης με έδρα την Τρίπολη, Φαγιέζ Σάρατζ, αρνήθηκε να συναντηθεί με τον αντίπαλό του, στρατάρχη Χάφταρ στο Βερολίνο, όπως μετέδωσαν δύο φιλικά στην GNA τηλεοπτικά δίκτυα. Το Libya al Ahrar μετέδωσε ότι ενημερώθηκε από την αποστολή της GNA στη Διάσκεψη του Βερολίνου πως «αρνήθηκε να καθίσει ή να συναντηθεί με τον Χάφταρ σε οποιαδήποτε από τις συνεδριάσεις της Διάσκεψης». Ανάλογες ήταν και οι πληροφορίες του Libya Television, που επικαλούμενο πηγές τις οποίες δεν κατονόμασε, ανέφερε ότι τόσο ο Σάρατζ όσο και ο υπουργός Εσωτερικών, Φάτι Μπασάγκα αρνήθηκαν να συναντηθούν με τον Χάφταρ και η συμμετοχή των δύο αντιμαχόμενων πλευρών στη διάσκεψη ουσιαστικά ακυρώθηκε. Νωρίτερα, συναγερμός σήμανε στις γερμανικές αρχές, καθώς εμφανίστηκε μονοθέσιο αεροπλάνο το οποίο αναχαιτίστηκε, σύμφωνα με τον ανταποκριτή του Open TV στο Βερολίνο, Παντελή Βαλασσόπουλο. Οι δημοσιογράφοι περιμένουν να ξεκινήσει η συνέντευξη Τύπου.

Δείτε Live τη συνέντευξη Τύπου

18:19 Reuters: Κοντά σε συμφωνία οι ηγέτες στη Διάσκεψη του Βερολίνου

Κοντά στην επίτευξη συμφωνίας βρίσκονται οι ηγέτες που συμμετέχουν στη Διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη σχετικά με το προσχέδιο της απόφασης, δήλωσε ένας από τους συμμετέχοντες στο Reuters την Κυριακή. Εν τω μεταξύ, ένα κείμενο που φέρεται να είναι το προσχέδιο του τελικού ανακοινωθέντος διέρρευσε μέσω Twitter, από λιβυκά ΜΜΕ. Διάσκεψη του Βερολίνου: Το κείμενο αναφέρει πως οι συμμετέχοντες στηρίζουν έναν μηχανισμό ανασυγκρότησης της Λιβύης και πρωτοβουλίες για μία νέα ενιαία κυβέρνηση για όλη τη χώρα, η οποία θα προωθήσει έργα ανασυγκρότησης. Γίνεται επίσης έκκληση σε όλες τις πλευρές της αντιπαράθεσης, να σεβαστούν το διεθνές δίκαιο για προστασία των αμάχων και των υποδομών.

18.00 Μακρόν: Να σταματήσει η αποστολή ξένων μαχητών

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν ζήτησε κατά τη διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη «να σταματήσει» η αποστολή φιλοτούρκων σύρων μαχητών στην Τρίπολη για να υποστηρίξουν την τοπική κυβέρνηση που αναγνωρίζεται από τον ΟΗΕ. «Οφείλω να σας εκφράσω τη ζωηρή ανησυχία που μου εμπνέει η άφιξη σύρων και ξένων μαχητών στην πόλη της Τρίπολης, αυτό πρέπει να σταματήσει», δήλωσε ο Εμανουέλ Μακρόν σ' αυτή τη διάσκεψη του Βερολίνου, σύμφωνα με το κείμενο της παρέμβασής του και ενώ η Άγκυρα κατηγορείται πως έχει στείλει στην πρωτεύουσα της Λιβύης μερικές εκατοντάδες σύρους μαχητές. Ο ΟΗΕ θα πρέπει να διαπραγματευθεί τους όρους μιας εκεχειρίας στη Λιβύη χωρίς κανένα από τα εμπόλεμα μέρη να θέτει προϋποθέσεις, δήλωσε ακόμη ο Μακρόν.

17:36: O Τζόνσον υπόσχεται να στείλει ειδικούς να επιτηρούν την εκεχειρία

Τη διαβεβαίωση ότι η Βρετανία θα μπορούσε να στείλει «ανθρώπους και ειδικούς» για να επιτηρούν τον σεβασμό μιας ενδεχόμενης κατάπαυσης του πυρός στη Λιβύη, έδωσε ο βρετανός πρωθυπουργός Μπόρις Τζόνσον στο περιθώριο της διεθνούς Διάσκεψης. Κατά την άφιξή του στη γερμανική πρωτεύουσα, ο Μπόρις Τζόνσον δήλωσε στο βρετανικό τηλεοπτικό δίκτυο Sky News πως είναι καιρός οι «εξωτερικοί μεσολαβητές» να σταματήσουν να επεμβαίνουν σ' αυτόν τον πόλεμο. «Οι συγκρούσεις μεταξύ δυνάμεων δεν τελειώνουν παρά μόνο όταν αυτές οι εξωτερικές δυνάμεις αποφασίσουν πως θέλουν να τους βάλουν τέλος», δήλωσε ο συντηρητικός Μπόρις Τζόνσον, προσθέτοντας πως θέλει «μια ειρηνευτική διαδικασία υπό την αιγίδα του ΟΗΕ», διότι «ο λιβυκός λαός έχει υποφέρει αρκετά». Ερωτηθείς σχετικά με τον ρόλο της χώρας του σε περίπτωση επιτυχίας των διεθνών συνομιλιών που έχουν στόχο την πλήρη και διαρκή διακοπή των εχθροπραξιών, ο συντηρητικός πρωθυπουργός δήλωσε πως, «αν υπάρξει κατάπαυση του πυρός, θα μπορούσαμε προφανώς να κάνουμε αυτό που κάνουμε πολύ καλά, δηλαδή να στείλουμε ανθρώπους, ειδικούς για να επιτηρούν την κατάπαυση του πυρός». Όμως προς το παρόν «δεν υπάρχει κατάπαυση του πυρός ενόψει», υπογράμμισε, προσθέτοντας πως η Βρετανία «θα ζητήσει σήμερα να υπάρξει».

17:25: Επιβεβαιώνεται μείωση παραγωγής πετρελαίου στη Λιβύη

Η Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου της Λιβύης μειώνει την παραγωγή στα πετρελαϊκά κοιτάσματα Ελ Σαράρα και Ελ Φιλ αφού δυνάμεις υπό τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του Χαλίφα Χάφταρ έκλεισαν έναν αγωγό που μεταφέρει το πετρέλαιο από αυτά, ανακοίνωσε η εταιρεία. «Η ΕΕΠ επιβεβαιώνει πως άτομα από τη Φρουρά Πετρελαϊκών Εγκαταστάσεων υπό τη Γενική Διοίκηση του ΛΕΣ έκλεισαν τον αγωγό πετρελαίου Χαμάντα-Ζαουίγια, υποχρεώνοντας την επιχείρηση να περιορίσει την πετρελαϊκή παραγωγή στα κοιτάσματα Σαράρα και Ελ Φιλ», αναφέρεται στη δήλωση.

16:50: Οικογενειακή φωτογραφία χωρίς τον Πούτιν;

Όταν οι ηγέτες που συμμετέχουν στη Διάσκεψη του Βερολίνου στήθηκαν για την καθιερωμένη οικογενειακή φωτογραφία, πρώτα οι φωτογράφοι και στη συνέχεια η Γερμανίδα Καγκελάριος αντιλήφθηκαν ότι κάποιος έλειπε. Τελικά διαπίστωσαν ότι απουσίαζε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, ο οποίος όταν αντιλήφθηκε ότι τον περίμεναν, έσπευσε στη θέση του. Αμέσως μετά διαπιστώθηκε ότι και ο Ιταλός πρωθυπουργός, Τζουζέπε Κόντε, έψαχνε τη θέση του. Επιχείρησε να την βρει αλλά δεν ήξερα από πού να… περάσει.

📹 | Leaders of the country's that attend the #Berlin summit on #Libya posed for a family photo prior to the conference pic.twitter.com/vZEgIQKFGG — EHA News (@eha_news) 19 Ιανουαρίου 2020

16:35: Αντόνιο Γκουτέρες: Χρειάζεται αποφασιστική δράση για την αποτροπή ενός εμφυλίου πολέμου

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, κάλεσε όλους τους εμπλεκόμενους να υποστηρίξουν με κάθε τρόπο την κατάπαυση του πυρός. «Είμαστε αντιμέτωποι με έναν σαφή κίνδυνο περιφερειακής κλιμάκωσης, πιστεύω πραγματικά ότι δεν υπάρχει στρατιωτική λύση στη Λιβύη, τώρα είναι η στιγμή για άμεση και αποφασιστική δράση για την αποτροπή ενός εμφυλίου πολέμου, μια τέτοια σύγκρουση θα μπορούσε να οδηγήσει σε έναν ανθρωπιστικό εφιάλτη και θα αφήσει τη χώρα ευάλωτη σε μόνιμη διαίρεση», δήλωσε.

16:24 Μόσχα: Προβοκάτορες στη Λιβύη επιδιώκουν να διαταράξουν την κατάπαυση του πυρός

«Υπάρχουν προβοκάτορες στη Λιβύη που επιδιώκουν να διαταράξουν την κατάπαυση του πυρός», τονίζει η Μόσχα, σύμφωνα με το Sputnik.

16:15: Έκλεισαν δύο κοιτάσματα πετρελαίου στη Λιβύη

Μια οργάνωση που αντιπροσωπεύει φυλές της νότιας Λιβύης ανακοίνωσε σήμερα πως έκλεισε τα νότια πετρελαϊκά κοιτάσματα Ελ Σαράρα και Ελ Φιλ.

16:03 Τετ α τετ Πούτιν-Μακρόν

Ο ισχυρός άνδρας της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν είχε μία σύντομης διάρκειας συζήτηση με τον Εμανουέλ Μακρόν, λίγο πριν από την έναρξη της Διάσκεψης του Βερολίνου. Μάλιστα, όπως μεταδίδει το Sputnik, παρών στην συζήτηση ήταν και ο Σεργκέι Λαβρόφ.

15:58 Άρχισε η διάσκεψη του Βερολίνο

Ξεκίνησαν επισήμως στο Βερολίνο οι εργασίες της διεθνούς διάσκεψης κορυφής για την ειρήνευση της Λιβύης.

Δείτε την προσέλευση των ξένων ηγετών στη Διάσκεψη:

15:23 Πούτιν «Δεν χάνουμε τις ελπίδες»

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν, ανέφερε χαρακτηριστικά σήμερα πως ελπίζει ότι η διάσκεψη του Βερολίνου για τη Λιβύη θα μπορέσει να φέρει περαιτέρω πρόοδο και πως οι ειρηνευτικές προσπάθειες της Μόσχας έφεραν τα πρώτα αποτελέσματα. «Δεν χάνουμε την ελπίδα ότι ο διάλογος θα συνεχισθεί και η σύγκρουση θα επιλυθεί», δήλωσε ο Πούτιν πριν την συνάντηση του με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της διάσκεψης.

Επιπροσθέτως, ο Πούτιν τόνισε πως η Ρωσία και η Τουρκία έκαναν «ένα πολύ καλό βήμα» όταν κάλεσαν τις λιβυκές παρατάξεις να σταματήσουν τις μάχες

15:07 Μέρκελ και Χάικο Μάας είχαν επαφές με τους Χαφτάρ και αλ Σάρατζ

Η οικοδέσποινα της Διάσκεψης του Βερολίνου, Άνγκελα Μέρκελ και ο επικεφαλής της γερμανικής διπλωματίας, Χάικο Μας ήρθαν σε επαφή πριν τη σύνοδο με τον στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ και τον επικεφαλής της κυβέρνησης Εθνικής Συμφωνίας της Λιβύης, Φαγέζ αλ Σάρατζ.



15:00 Ερντογάν: «Να διασφαλιστεί η εκεχειρία»

Erdogan, Putin meeting ahead of Berlin conference on Libya //t.co/QqQiyyRdgT pic.twitter.com/PwbZzJ78Ca — ANADOLU AGENCY (ENG) (@anadoluagency) 19 Ιανουαρίου 2020

14:55 Έκκληση ειδικού απεσταλμένου ΟΗΕ για τη Λιβύη να αποχωρήσουν όλοι οι ξένοι μαχητές

Λίγο πριν την έναρξη της Διάσκεψης του Βερολίνου ο ειδικός απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Λιβύη, Γασάν Σαλαμέ απηύθυνε έκκληση για την αποχώρηση όλων των ξένων μαχητών από τη βορειοαφρικανική χώρα. «Παρουσιάσαμε ένα σχέδιο ασφαλείας, που προβλεπει την αποχώρηση όλων των ξένων μαχητών ανεξαρτήτου εθνικότητας», είπε ο Σαλαμέ σε συνέντευξή του στην αραβική εφημερίδα Al-Sharq al-Awsat. Kαι ζήτησε να τερματιστεί κάθε ξένη ανάμειξη στην κρίση της Λιβύης.

14:30: Λιβύη ένοπλη οργάνωση απειλεί να κλείσει το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα

Την ώρα που οι διεθνείς δυνάμεις συγκεντρώνονται στο Βερολίνο για να συμμετάσχουν στη Διάσκεψη για τη Λιβύη, μια οργάνωση, η οποία είχε προηγουμένως κλείσει το μεγαλύτερο πετρελαϊκό κοίτασμα της Λιβύης, απειλεί να το κάνει και πάλι κίνηση που θα μπορούσε να σταματήσει σχεδόν όλη την πετρελαϊκή παραγωγή της χώρας. Η οργάνωση «Οργή του Φεζάν», που έχει πάρει το όνομά της από την ερημική περιοχή του Φεζάν στη νοτιοδυτική Λιβύη, ετοιμάζεται να κλείσει τα πετρελαϊκά κοιτάσματα Ελ Σαράρα και Ελ Φιλ για να πιέσει για την ικανοποίηση οικονομικών απαιτήσεών της, καθώς και απαιτήσεων στον τομέα της ασφάλειας, δήλωσε ο ηγέτης της, ο Μπασίρ αλ-Σέιχ. «Ετοιμαζόμαστε τώρα και συγκεντρωνόμαστε κοντά στο Σαράρα και το Ελ Φιλ. Μέχρι στιγμής δεν τα έχουμε κλείσει», δήλωσε ο Μπασίρ αλ-Σέιχ.

Η δήλωση έγινε μόλις δύο ημέρες αφού έκλεισαν λιμάνια και κοιτάσματα στην ανατολική Λιβύη. Η λιβυκή Εθνική Επιχείρηση Πετρελαίου ανακοίνωσε πως το κλείσιμο διατάχθηκε από τον Λιβυκό Εθνικό Στρατό (ΛΕΣ) του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ και θα οδηγήσει στην απώλεια 800.000 βαρελιών ημερησίων, περισσότερο από το μισό της συνολικής πετρελαϊκής παραγωγής της χώρας. Το Ελ Σαράρα παράγει περίπου 300.000 βαρέλια πετρελαίου ημερησίως και το Ελ Φιλ παράγει περίπου 70.000 βαρέλια ημερησίως. Και τα δύο κοιτάσματα ελέγχονται από οργανώσεις που είναι σύμμαχοι του ΛΕΣ. Το Ρόιτερ σημειώνει πως η κίνηση για το κλείσιμο πετρελαϊκών κοιτασμάτων και λιμανιών αποτελεί τακτική άσκησης πίεσης πριν από τη σύνοδο κορυφής του Βερολίνου, αν και ο ΛΕΣ υποστηρίζει πως είναι το αποτέλεσμα λαϊκής πίεσης.

14:19 Ο Πομπέο συναντήθηκε με τον ΥΠ Εξ των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Αμπτνάλα Μπιν Ζαγιέντ αλ Ναχιάν

Productive discussion today with #UAE's Foreign Minister @ABZayed in Berlin. I emphasized the need for a lasting ceasefire, a return to a @UN-facilitated, Libyan-led political process, and the end of all foreign intervention in #Libya. pic.twitter.com/9RxDEYfnrV — Secretary Pompeo (@SecPompeo) 19 Ιανουαρίου 2020

14:09 Ο Ντι Μάιο προτείνει διεθνείς κυρώσεις για όσους ρίχνουν λάδι στον εμφύλιο της Λιβύης

Χαφτάρ – Σάρατζ θα εμπλακούν μόνον όταν «τα βρουν» οι υπόλοιποι

Ένα κρίσιμο ερώτημα είναι κατά πόσον οι δύο αντίπαλοι στο εσωτερικό της Λιβύης, ο πρωθυπουργός της αναγνωρισμένης από τον ΟΗΕ κυβέρνησης Φαγέζ αλ Σάρατζ και ο επικεφαλής του Εθνικού Λιβυκού Στρατού, στρατάρχης Χαλίφα Χαφτάρ θα συναντηθούν κατά πρόσωπο στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό της γερμανικής κυβέρνησης, όπως περιγράφεται σε δημοσίευμα του περιοδικού Der Spiegel, οι δύο άνδρες θα εμπλακούν στις εργασίες της Διάσκεψης μόνο εφόσον οι υπόλοιποι συμμετέχοντες έχουν προηγουμένως συμφωνήσει στο τελικό κοινό ανακοινωθέν, ώστε να μη δυναμιτιστεί η όλη προσπάθεια. Όπως αναφέρει το γερμανικό περιοδικό, κατά την διάρκεια των συνομιλιών Χαφτάρ και αλ Σάρατζ θα παραμείνουν πιθανότατα στα ξενοδοχεία τους στο Βερολίνο. Αρχικά, επισημαίνει το δημοσίευμα, οι Σάρατζ και Χάφταρ δεν επρόκειτο να λάβουν μέρος στην Διάσκεψη, το σχέδιο ωστόσο άλλαξε διότι επέμειναν η Ρωσία και άλλοι συμμετέχοντες.

Η συνάντηση ξεκίνησε με την καθιερωμένη "οικογενειακή φωτογραφία". Τελευταίοι έφτασαν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίοι νωρίτερα είχαν συνάντηση, πριν την έναρξη των εργασιών, στέλνοντας μήνυμα για κατάπαυση του πυρός. Στο Βερολίνο βρίσκονται οι δύο ισχυροί άνδρες της Λιβύης, ο πρωθυπουργός Αλ Σαράτζ και ο στρατάρχης Χαφτάρ, οι οποίοι όμως θα εμπλακούν στις εργασίες μόνο εφόσον οι υπόλοιποι έχουν συμφωνήσει στο κοινό ανακοινωθέν. Το Spiegel γράφει πως θα παραμείνουν στα ξενοδοχεία τους και προσθέτει πως αρχικά, δεν επρόκειτο να λάβουν μέρος, αλλά επέμειναν η Ρωσία κ.α.

Στην Διάσκεψη λαμβάνουν μέρος ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν, ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και ανώτεροι αξιωματούχοι από την Μεγάλη Βρετανία, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιταλία, την Αλγερία και τα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Η οικογενειακή φωτογραφία των ηγετών

Το Βερολίνο βρίσκεται στο "επίπεδο 1" του συναγερμού. Περισσότεροι από 4.500 αστυνομικοί εργάζονται για την Διάσκεψη, ενώ έχει αποκλειστεί για τα ιδιωτικά αεροσκάφη και ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 55 χιλιομέτρων και ύψος 3.000 μέτρων από την Καγκελαρία. Ιδιαίτερα φυλάσσονται πρεσβείες και ξενοδοχεία στα οποία έχουν καταλύσει ξένοι αξιωματούχοι.

Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου, όπου εκτός από την καγκελάριο Μέρκελ και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να λάβουν μέρος και οι εκπρόσωποι πολλών από τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν.

Έκκληση Ερντογάν και Πούτιν

Έκκληση για τερματισμό των συγκρούσεων απεύθυναν ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν και ο ρώσος ομόλογός του Πούτιν, που είχαν συνάντηση το περιθώριο της Διάσκεψης. Ο Ερντογάν ανέφερε πως "ο στρατηγός Χαφτάρ πρέπει να σταματήσει την επιθετική στάση του" και ο Πούτιν τόνισε πως "έχουν γίνει βήματα προόδου" και πρόσθεσε: "Από την Κωνσταντινούπολη απευθύναμε έκκληση για εκεχειρία στις αντιμαχόμενες πλευρές". Ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι ήταν επιτυχία το γεγονός πως και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές στον εμφύλιο της Λιβύης, εκπροσωπούνται την Διάσκεψη.

Συνάντηση Πομπέο με Τσαβούσογλου

Συνάντηση με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε στο μεταξύ ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί το εμπάργκο όπλων ενώ ζήτησε να υπάρξει ένας ουδέτερος μηχανισμός επιτήρησης των εμφύλιων εχθροπραξιών στη Λιβύη. Στον λογαριασμό του στο Twitter, έγραψε πως υπήρξε συμφωνία με τον τούρκο ομόλογό του.

Το μήνυμα του Πομπέο

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK — Secretary Pompeo (@SecPompeo) January 19, 2020

Το μήνυμα του Τσαβούσογλου

#ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’yla #Türkiye-ABD ilişkilerini ve #Libya Konferansı’nı görüştük. Libya’da kalıcı ateşkes ile siyasi sürece dönüş için tüm aktörlerle temas halindeyiz. pic.twitter.com/JrV2ugSw7Z — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) January 19, 2020

Μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

The Libyan population has suffered for far too long. The whole of northern Africa is affected by the difficult situation in #Libya. It is a very good initiative by the German hosts to bring all the key players to the table at #BerlinConference. (1) — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) January 19, 2020

Αυστηρά μέτρα ασφάλειας

Τι αναφέρει το προσχέδιο

Η Διάσκεψη θα ζητήσει άμεση κατάπαυση του πυρός, τήρηση του εμπάργκο που αφορά την αποστολή όπλων και στρατιωτών και η έναρξη μιας διαδικασίας για την επίτευξη πολιτικής λύσης. Στο κείμενο γίνεται επίσης αναφορά σε μεταρρυθμίσεις στους τομείς της οικονομίας και της ασφάλειας. Το κείμενο είναι αποτέλεσμα πέντε προπαρασκευαστικών συναντήσεων στο Βερολίνο με εκπροσώπους κρατών και οργανώσεων που έχουν προσκληθεί.

Η Διάσκεψη αναμένεται να καλέσει όλες τις πλευρές να απέχουν από εχθροπραξίες κατά πετρελαϊκών εγκαταστάσεων, σύμφωνα με το προσχέδιο. Επίσης η κρατική εταιρεία πετρελαίου NOC που εδρεύει στην Τρίπολη αναγνωρίζεται ως η μόνη νόμιμη οντότητα που επιτρέπεται να πωλεί λιβυκό πετρέλαιο, σύμφωνα με το προσχέδιο. Το αίτημα αυτό γίνεται αφότου δυνάμεις πιστές στον στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ απέκλεισαν τους κύριους τερματικούς σταθμούς εξαγωγής πετρελαίου στην ανατολική Λιβύη.

Χθες ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη δήλωσε πως ελπίζει ότι το κλείσιμο των λιμανιών θα λήξει σε λίγες ημέρες. "Αν το πράγμα δεν επιλυθεί από σήμερα μέχρι αύριο, περιμένω πως, ναι, το θέμα θα τεθεί", δήλωσε χθες στο Reuters ο Γάσαν Σαλάμε, αναφερόμενος στη Διάσκεψη του Βερολίνου. Σημειώνεται πως έχει ανασταλεί πάνω από το 50% των εξαγωγών πετρελαίου μέσω λιμανιών στο ανατολικό τμήμα της Λιβύης, που ελέγχει η δύναμη του στρατάρχη Χάφταρ. Μέλη φυλών εισέβαλαν στο λιμάνι Ζουεϊτίνα και ανακοίνωσαν ότι κλείνουν όλους τους τερματικούς σταθμούς. Μία ημέρα πριν κλείσουν τα λιμάνια, υπολογιζόταν ότι εξάγονταν 1,3 εκ. βαρέλια αργού την ημέρα.

Ρεπορτάζ του Euronews

Η Ελλάδα εκτός της Διάσκεψης

Η χώρα μας, που τα τελευταία χρόνια είχε αναδειχθεί σε κύριο "παίκτη" των διπλωματικών εξελίξεων στην περιοχή, δεν έχει προσκληθεί. Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ανέλαβε την γνωστή πρωτοβουλία για πρόσκληση του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ στην Αθήνα, ενώ ο πρωθυπουργός και ο υπουργός Εξωτερικών επικοινώνησαν χθες με ευρωπαίους αξιωματούχους.

Γερμανικά ΜΜΕ, αναφέρονται εκτενώς στη στάση της Ελλάδας, γράφοντας πως η Αθήνα είναι εξοργισμένη, καθώς ούτε η χώρα, ούτε η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης "βρίσκονται στο τραπέζι". "Η Αθήνα ακολουθεί το μότο: Ο εχθρός του εχθρού μου, είναι φίλος μου. Γι' αυτό έγινε και η πρόσκληση στον Χαφτάρ", γράφει χαρακτηριστικά η Suddeutsche Zeitung.

Στη συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν ο Τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν σημείωσε ότι οι κοινές προσπάθειες Μόσχας Άγκυρας κατάφεραν να φέρουν μια σχετική ηρεμία στη Λιβύη. Και ζήτησε «να τερματιστεί η επιθετική στάση του Χαφτάρ για να εφαρμοστεί μια πολιτική διαδικασία για την επίλυση της κρίσης στη Λιβύη», όπως μεταδίδει το Anadolu. Από την πλευρά του ο Ρώσος πρόεδρος σημείωσε ότι αν και «δεν λύθηκαν όλα στη Μόσχα, σε ό,τι αφορά τη Λιβύη, καθώς μία από τις εμπλεκόμενες πλευρές δεν στήριξε τη συμφωνία εκεχειρίας ακόμα, ωστόσο, πρέπει να προχωρήσουμε μπροστά».