Διάσκεψη Βερολίνου: Ξεκίνησαν οι εργασίες - Live οι εξελίξεις

Διάσκεψη του Βερολίνου: Η συνάντηση ξεκίνησε με την καθιερωμένη "οικογενειακή φωτογραφία". Τελευταίοι έφτασαν ο πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν και ο τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, οι οποίοι νωρίτερα είχαν συνάντηση, πριν την έναρξη των εργασιών, στέλνοντας μήνυμα για κατάπαυση του πυρός. Στο Βερολίνο βρίσκονται οι δύο ισχυροί άνδρες της Λιβύης, ο πρωθυπουργός Αλ Σαράτζ και ο στρατάρχης Χαφτάρ, οι οποίοι όμως θα εμπλακούν στις εργασίες μόνο εφόσον οι υπόλοιποι έχουν συμφωνήσει στο κοινό ανακοινωθέν. Το Spiegel γράφει πως θα παραμείνουν στα ξενοδοχεία τους και προσθέτει πως αρχικά, δεν επρόκειτο να λάβουν μέρος, αλλά επέμειναν η Ρωσία κ.α.

Στην Διάσκεψη λαμβάνουν μέρος ο πρόεδρος της Γαλλίας Μακρόν, ο πρόεδρος της Ρωσίας Πούτιν, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν, ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αλ-Σίσι, ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάικ Πομπέο και ανώτεροι αξιωματούχοι από την Μεγάλη Βρετανία, την Κίνα, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Ιταλία, την Αλγερία και τα Ηνωμένα Έθνη, την ΕΕ, την Αφρικανική Ένωση και τον Αραβικό Σύνδεσμο.

Το Βερολίνο βρίσκεται στο "επίπεδο 1" του συναγερμού. Περισσότεροι από 4.500 αστυνομικοί εργάζονται για την Διάσκεψη, ενώ έχει αποκλειστεί για τα ιδιωτικά αεροσκάφη και ο εναέριος χώρος σε ακτίνα 55 χιλιομέτρων και ύψος 3.000 μέτρων από την Καγκελαρία. Ιδιαίτερα φυλάσσονται πρεσβείες και ξενοδοχεία στα οποία έχουν καταλύσει ξένοι αξιωματούχοι.

Η Διάσκεψη θα ολοκληρωθεί με συνέντευξη Τύπου, όπου εκτός από την καγκελάριο Μέρκελ και τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, αναμένεται να λάβουν μέρος και οι εκπρόσωποι πολλών από τις χώρες οι οποίες συμμετέχουν.

Έκκληση για τερματισμό των συγκρούσεων απεύθυναν ο τούρκος πρόεδρος Ερντογάν και ο ρώσος ομόλογός του Πούτιν, που είχαν συνάντηση το περιθώριο της Διάσκεψης. Ο Ερντογάν ανέφερε πως "ο στρατηγός Χαφτάρ πρέπει να σταματήσει την επιθετική στάση του" και ο Πούτιν τόνισε πως "έχουν γίνει βήματα προόδου" και πρόσθεσε: "Από την Κωνσταντινούπολη απευθύναμε έκκληση για εκεχειρία στις αντιμαχόμενες πλευρές". Ο πρόεδρος της Ρωσίας είπε ότι ήταν επιτυχία το γεγονός πως και οι δύο αντιμαχόμενες πλευρές στον εμφύλιο της Λιβύης, εκπροσωπούνται την Διάσκεψη.

Συνάντηση Πομπέο με Τσαβούσογλου

Συνάντηση με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε στο μεταξύ ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί το εμπάργκο όπλων ενώ ζήτησε να υπάρξει ένας ουδέτερος μηχανισμός επιτήρησης των εμφύλιων εχθροπραξιών στη Λιβύη. Στον λογαριασμό του στο Twitter, έγραψε πως υπήρξε συμφωνία με τον τούρκο ομόλογό του.

Το μήνυμα του Πομπέο

Το μήνυμα του Τσαβούσογλου

Μήνυμα της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν

