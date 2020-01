Διάσκεψη Βερολίνου: Πρωταγωνίστρια στις συνομιλίες η Τουρκία [vids]

Διάσκεψη Βερολίνου: Η Άνγκελα Μέρκελ υποδέχτηκε τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, μαζί με τους άλλους ηγέτες, στην Καγκελαρία, όπου διεξάγεται η σύνοδος, η οποία αναμένεται να ζητήσει κατάπαυση εχθροπραξιών και εφαρμογή του εμπάργκο όπλων. Ο πρόεδρος Ερντογάν και ο ρώσος πρόεδρος Πούτιν έφτασαν τελευταίοι, καθώς νωρίτερα είχαν κρίσιμη διμερή συνάντηση. Οι δύο άνδρες συμφώνησαν πως ήταν επιτυχία η πρόσκληση στο Βερολίνο, τόσο του λίβυου πρωθυπουργού, Αλ Σαράτζ, όσο και του στρατάρχη Χαφτάρ. Επιπλέον, ο τούρκος ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε συνάντηση με τον αμερικανό ομόλογό του.

Η Μέρκελ υποδέχεται τον Ερντογάν

"Η Διάσκεψη του Βερολίνου πρέπει να διασφαλίσει εκεχειρία και επιστροφή σε πολιτική διαδικασία, προκειμένου η Λιβύη να επιτύχει ειρήνη και ασφάλεια" δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος, στη συνάντηση με τον Πούτιν. Και πρόσθεσε πως "οι επιθετικές τακτικές του στρατάρχη Χαλίφα Χαφτάρ πρέπει να σταματήσουν προκειμένου να υπάρξει λύση για τη Λιβύη". "Οι προσπάθειές μας, πέτυχαν να διασφαλιστεί σχετική ηρεμία και θα αποφέρουν καρπούς μέσω της Διάσκεψης" σημείωσε.

Από την πλευρά του ο Βλαντίμιρ Πούτιν τόνισε πως "έχουν γίνει βήματα προόδου" και πρόσθεσε: "Από την Κωνσταντινούπολη απευθύναμε έκκληση για εκεχειρία στις αντιμαχόμενες πλευρές".

Συνάντηση με τον τούρκο υπουργό Εξωτερικών, Μεβλούτ Τσαβούσογλου, είχε ο αμερικανός ΥΠΕΞ, Μάικ Πομπέο, ο οποίος κάλεσε την Τουρκία να σεβαστεί το εμπάργκο όπλων ενώ ζήτησε να υπάρξει ένας ουδέτερος μηχανισμός επιτήρησης των εμφύλιων εχθροπραξιών στη Λιβύη. Στον λογαριασμό του στο Twitter, έγραψε πως υπήρξε συμφωνία με τον τούρκο ομόλογό του.

Το μήνυμα του Πομπέο

Today in #Berlin, Turkish Foreign Minister Cavusoglu and I discussed the #Libyan peace process. We agreed on the need for a formal ceasefire agreement and credible monitoring mechanism. pic.twitter.com/bXxnDckLYK