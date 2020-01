Κορονοϊός τι είναι: «Κόκκινος» συναγερμός στην Ασία – Ανησυχία στην Ευρώπη [vid]

Κορονοϊός τι είναι: Επί ποδός οι αρμόδιες υγειονομικές αρχές σε πολλές χώρες της Ασίας όπου ενίσχυσαν τους ελέγχους που διενεργούν καθώς εξαπλώνεται ο νέος κορονοϊός που εμφανίστηκε στην Κίνα, ο οποίος έχει ήδη προκαλέσει τον θάνατο έξι ανθρώπων, προκαλώντας ανησυχίες για παγκόσμια υγειονομική κρίση. Πιο αναλυτικά, από την Μπανγκόκ ως το Χονγκ Κονγκ και από τη Σιγκαπούρη ως το Σίδνεϊ, οι Αρχές προχωρούν σε συστηματικούς ελέγχους των επιβατών που φτάνουν στα αεροδρόμια από περιοχές υψηλού κινδύνου, αφού το Πεκίνο επιβεβαίωσε την Δευτέρα ότι ο ιός μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Την Τρίτη, η Κίνα ανακοίνωσε 77 νέα κρούσματα του κορονοϊού, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό τους σχεδόν σε 300, την ώρα που έξι άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους στη Βουχάν, επίκεντρο της επιδημίας. Εν τω μεταξύ, Ιαπωνία, Νότια Κορέα και Ταϊλάνδη έχουν ανακοινώσει την ύπαρξη κρουσμάτων στο έδαφός τους και Φιλιππίνες και Αυστραλία εξετάζουν πιθανά κρούσματα. Εξάλλου 922 ασθενείς παραμένουν υπό παρακολούθηση σε κινεζικά νοσοκομεία, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των υγειονομικών αρχών.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θα συνεδριάσει εκτάκτως για να αποφασίσει αν θα κηρύξει «κρίση δημόσιας υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο». Οι αρχές της Ταϊλάνδης τοποθέτησαν υποχρεωτικά θερμικές κάμερες στα αεροδρόμια της Μπανγκόκ Τσιάνγκ Μάι, Πουκέτ και Κράμπι ώστε να ελέγχουν τους επιβάτες από την Κίνα. Σε ανακοίνωσή του ο Ταϊλανδός υπουργός Υγείας Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε ότι οι επιβάτες ελέγχονται «χωρίς εξαιρέσεις» και τίθενται σε καραντίνα επί 24 ώρες αν έχουν πυρετό.

BREAKING NEWS: This is not a scene from some apocalyptic horror movie, this is a #coronavirus outbreak in China. The SARS like virus has already spread to four countries and infected more than 1700 people. US airports are monitored. Be on alert, stay safe! pic.twitter.com/PIc7NYvsGO