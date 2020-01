Λιβύη: Ο στρατός του Χαλίφα Χαφτάρ έριξε τουρκικό drone [vid & pics]

Λιβύη: Το drone ανήκει στον στρατό του Σάρατζ.

Λιβύη: Drone τουρκικής κατασκευής υποστηρίζει πως κατέρριψε έξω από την Τρίπολη ο Λιβυκός Εθνικός Στρατός (LNA) του Στρατάρχη Χάφταρ. Όπως αναφέρει στο Twitter λογαριασμός που απηχεί τις απόψεις του Στρατάρχη Χάφταρ και του LNA, το drone ανήκει στον στρατό του Σάρατζ. Όπως επισημαίνει ο LNA το drone είναι τύπου TB2, το οποίο μπορεί να έχει στο φτερό του τη σημαία της Λιβύης, ωστόσο «αυτό δεν το κάνει λιβυκό. Ακόμη ένα αρνητικό ρεκόρ για εξοπλισμό τουρκικής κατασκευής».

Video from citizens of the downed Turkish TB2 that was shot down by #LNA air defense.



in #Tripoli #Libya pic.twitter.com/50rEMDuebb — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

#LNA shot down a Turkish TB2 operating on the behalf of the #GNA.

Sticking a Libyan flag on a TB2 dose not make it libyan

Just a another bad record for Turkish made equipment.#Bayraktar #Libya #LNA pic.twitter.com/fW2zSJ0kAN — M.LNA (@LNA2019M) January 22, 2020

Το διεθνές αεροδρόμιο Μίτιγκα έγινε στόχος «έξι ρουκετών Grad», μία ενέργεια που συνιστά «κατάφωρη απειλή» στην ασφάλεια της κυκλοφορίας των αεροσκαφών και «μία νέα παραβίαση της εκεχειρίας», η οποία εφαρμόσθηκε στις 12 Ιανουαρίου μεταξύ των εμπολέμων πλευρών, δήλωσε ο εκπρόσωπος των στρατιωτικών δυνάμεων της κυβέρνησης της Τρίπολης Μοχάμαντ Γκνούνου. Οι πτήσεις εκτρέπονται προς το αεροδρόμιο της πόλης Μισράτα, σε απόσταση 200 χιλιομέτρων ανατολικά της Τρίπολης.

Ο Χαλίφα Χαφτάρ, ο ισχυρός άνδρας της ανατολικής Λιβύης, είναι το «μοναδικό εμπόδιο» για την εφαρμογή ειρηνευτικής διαδικασίας στην Λιβύη, δήλωσε νωρίτερα στο Νταβός ο υπουργός Εξωτερικών της Τουρκίας Μεβλούτ Τσαβούσογλου. «Ορισμένες πλευρές, όπως εμείς, δεν υποστήριξαν παρά τον Φάγεζ αλ Σάρατζ. Δυστυχώς, η Γαλλία και άλλοι Ευρωπαίοι υποστήριξαν τον Χάφταρ. Και δυστυχώς ο Χάφταρ δεν θέλει να μοιραστεί την εξουσία», δήλωσε στο περιθώριο των εργασιών του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.

«Εξαρτάται από τον Χάφταρ. Ο αλ Σάρατζ έχει ήδη δηλώσει την δέσμευσή του και επίσης υπέγραψε το κοινό ανακοινωθέν για εκεχειρία στη Μόσχα. Η πλευρά Σάρατζ έχει δεσμευθεί και δεν ήταν για εμάς δύσκολο να τον πείσουμε. Αλλά ο Χάφταρ, δεν έχει δεσμευθεί ακόμη, άρα εξαρτάται από αυτόν», δήλωσε ο Τούρκος υπουργός Εξωτερικών στους δημοσιογράφους.

Υπερασπιζόμενος τη συνεργασία ανάμεσα σε Άγκυρα και Μόσχα, ο Τσαβούσογλου τόνισε ότι η Ρωσία έγινε «παράγοντας» στη Λιβύη όπως έγινε στη Συρία όπου «κάλυψε ένα κενό» επεμβαίνοντας στη χώρα το 2015.