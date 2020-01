Σιάτλ πυροβολισμοί: Ένοπλη επίθεση με έναν νεκρό και επτά τραυματίες [vid & pics]

Σιάτλ πυροβολισμοί: «Αστυνομικοί διενεργούν έρευνα για μια επίθεση με τη χρήση όπλου» που διαπράχθηκε σε κεντρική συνοικία της πόλης, ανέφερε η αστυνομική διεύθυνση του Σιάτλ μέσω Twitter. Υπάρχουν «πολλά θύματα» και αστυνομικοί «αναζητούν τον ύποπτο, που τράπηκε σε φυγή», ενώ «αστυνομικοί και νοσοκόμοι προσέφεραν φροντίδες στους τραυματίες» επιτόπου, σύμφωνα την ίδια.

Η αρχηγός της αστυνομίας του Σιάτλ, η Κάρμεν Μπεστ, δήλωσε στον Τύπο ότι μια γυναίκα σκοτώθηκε και πολλοί άλλοι άνθρωποι τραυματίστηκαν. Αυτόπτης μάρτυρας που επικαλούνται διάφορα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφερε πως είδε δύο άνδρες να καυγαδίζουν έντονα πριν αρχίσουν να ανταλλάσσουν πυρά, χτυπώντας διερχόμενους.

People running after shots fired downtown Seattle third and Pine/Pike. Multiple rapid rounds were fired. Looks like at least one body on the ground. #seattleshooting #seattle #shooting pic.twitter.com/FDa8rqsluD

Οι επτά τραυματίες, ανάμεσά τους ένα αγόρι εννιά ετών, εισήχθησαν στο Ιατρικό Κέντρο Χάρμπορβιου. Μια γυναίκα 55 ετών, που χτυπήθηκε στην κοιλιακή χώρα, και το αγοράκι, που τραυματίστηκε στο πόδι, βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση, διευκρίνισε η Σούζαν Γκρεγκ, εκπρόσωπος του ιατρικού κέντρου. Τα υπόλοιπα πέντε θύματα, όλα τους άνδρες, βρίσκονται σε σταθερή κατάσταση.

Το περιστατικό, που εκτυλίχθηκε κοντά σε εστιατόριο της αλυσίδας McDonalds, είναι το τρίτο παρόμοιο που καταγράφεται μέσα σε δύο ημέρες στη συνοικία. Η αστυνομία εξαπέλυσε ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει τον δράστη ή τους δράστες και παρότρυνε τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή.

#BREAKING: MAN HUNT - Police are looking for two suspects who are wanted for shooting 7 people, including a child in #Seattle, WA. Description on suspects will be provided when released by Police.

pic.twitter.com/kFsFTkHpS7