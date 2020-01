Κορονοϊός 2020: Και δεύτερη πόλη σε καραντίνα στην Κίνα

Κορονοϊός 2020: Εφιαλτικές διαστάσεις λαμβάνει η εξάπλωση του φονικού κορονοϊού στην Κίνα ενώ έχει σημάνει και παγκόσμιος συναγερμός για το θέμα. Όπως ανακοίνωσαν οι κινεζικές αρχές θα μπει σε καραντίνα από τα μεσάνυχτα και δεύτερη κινεζική πόλη, η Χουανγκ γκάνγκ, για την πρόληψη της μετάδοσης του κοροναϊού. Η τοπική τηλεόραση μετέδωσε ότι «οι κάτοικοι δεν πρέπει να βγαίνουν από την πόλη, αν δεν υπάρχουν ειδικοί λόγοι».Η Χουανγ κγκάνγκ βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γιανγκτσέ, στην κεντρική Κίνα, σε απόσταση λιγότερο των 100 χιλιομέτρων νοτιοανατολικά της Γουχάν, η οποία έχει επίσης τεθεί σε καραντίνα, και έχει πληθυσμό περιπού 11 εκατομμύρια κατοίκους.

Μέχρι στιγμής έχουν επιβεβαιωθεί 617 κρούσματα του ιού αυτού στην Κίνα και 17 νεκροί. Την Πέμπτη, το υπουργείο Μεταφορών της Κίνας ανακοίνωσε ότι αναστέλλονται όλα τα δρομολόγια των λεωφορείων και των φέρι μπόουτ προς την πόλη, η οποία αποτελεί επίκεντρο της επιδημίας του νέου κορονοϊού, δηλαδή την πόλη Γουχάν. Τα λεωφορεία και τα φέρι μπόουτ που βρίσκονται ήδη καθ’ οδόν προς την Ουχάν θα πρέπει να επιστρέψουν στο σημείο αναχώρησής τους αμέσως, τόνισε το υπουργείο Μεταφορών σε ανακοίνωσή του στον ιστότοπό του. Επίσης το υπουργείο ζήτησε από τα λεωφορεία που περνούν από την πόλη να αλλάξουν την πορεία τους για να την αποφύγουν, ενώ υπογράμμισε ότι οι επιβάτες δεν θα πρέπει να αποβιβάζονται στην Γουχάν.

Locals in #Wuhan, #China fighting over food in the shops as Wuhan goes into lockdown today. pic.twitter.com/SnMhjKGNg6