Γερμανία Combat 18: Εκτός νόμου καθυστερημένα η νεοναζιστική οργάνωση - Το Παρασκήνιο [vid pic]

Γερμανία Combat 18: Απαγορεύτηκε η νεοναζιστική οργάνωση, μετά από χρόνια πολιτικής ανοχής από την Γερμανική κυβέρνηση και τις αρχές.

Ενα χρόνο μετά τη δολοφονία του Lübcke, την επίθεση εναντίον της συναγωγής στη Χάλε και μια δημόσια έκκληση των πολιτικών από όλα τα κόμματα, ο υπουργός Εσωτερικών απαγόρευσε την ακροδεξιά ομάδα. Αυτή η καθυστέρηση το σύνολο της γερμανικής κοινής γνώμης την κατέκρινε ως εγκληματική αμέλεια. Εχει περάσει ένας χρόνος από την δολοφονία του προέδρου της κυβέρνησης Kassel Lübcke και των απειλών για βόμβες κατά των τζαμιών και του Αριστερού Κόμματος το καλοκαίρι του 2019, οι πιέσεις για απαγόρευση της Combat 18 εντατικοποιήθηκαν.

Ο ομοσπονδιακός υπουργός Εσωτερικών Horst Seehofer (CSU) απαγόρευσε τελικά την ένωση "Combat 18 Germany". Επειδή είναι οπαδοί του Ναζιστικού κόμματος (NSDAP) , έχουν ρατσιστική και αντισημιτική ιδεολογία κι ε πειδή έχουν μια βίαιη κι επιθετική συμπεριφορά. Τίποτα από αυτά δεν είναι καινούργια, όλα αυτά ήταν γνωστά στις αρχές ασφαλείας εδώ και πολύ καιρό, αλλά όπως και στην Ελλάδα, αδιαφορούσαν ενώ κ ι όμως ο υπουργός Εσωτερικών κατηγορείται ότι δίσταζε να τους αντιμετωπίσει

Χρειάστηκε η δολοφονία του Walter Lübcke και η επίθεση στη συναγωγή στη Χάλε για να τον αναγκάσει να ενεργήσει, αλλά εν τω μεταξύ, οι εξτρεμιστές είχαν αρκετό χρόνο για να προετοιμαστούν αθόρυβα για την απαγόρευση, αλλάζοντας ονόματα και διευθύνσεις των τοπικών πυρήνων, καταστρέφοντας αποδεικτικά και αναπροσαρμόζοντας την οργάνωση τους Μετ την απαγόρευση από τον Ομοσπονδιακό Υπουργό Εσωτερικών Horst Seehofer (CSU) ο εκπρόσωπος του υπουργείου, Steve Alter, ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι βρίσκονται σε εξέλιξη από νωρίς το πρωί αστυνομικές επιχειρήσεις σε έξι ομοσπονδιακά κράτη. Οι αρχές των ομοσπονδιακών κρατών επιβεβαίωσαν το πρωί ότι πραγματοποιήθηκαν έρευνες στη Θουριγγία, το Βρανδεμβούργο, τη Ρηνανία-Παλατινάτο και τη Βόρεια Ρηνανία-Βεστφαλία. Σύμφωνα με το Spiegel , η αστυνομία έψαξε επίσης σπίτια στην Έσση και το Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία. Tο Ομοσπονδιακό Υπουργείο Εσωτερικών, η αστυνομία κατέσχεσε "αντικείμενα σχετικά με το νόμο περί όπλων" κατά τις έρευνες. Οι 210 αξιωματούχοι που συμμετείχαν στην επιχείρηση σε έξι ομοσπονδιακά κράτη την Πέμπτη βρήκαν επίσης κινητά τηλέφωνα, φορητούς υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές, μικροφωνικές, είδη ένδυσης, λαϊκά λατρευτικά αντικείμενα και προπαγανδιστικά υλικά. Ο Stanley R., ο οποίος θεωρείται ηγετικό στέλεχος, βρέθηκε από την αστυνομία στο χώρο εργασίας του και μεταφέρθηκε στο σπίτι του, στο οποίο εγινε έρευνα, αλλά είναι άγνωστο αν έχει συλληφθεί για κάποιο αδίκημα

Η βίαιη δεξιότατη εξτρεμιστική ομάδα περιγράφει τον εαυτό της ως το «ένοπλο χέρι» του νεοναζιστικού δικτύου «Blut und Ehre» (αίμα και τιμή), το οποίο έχει απαγορευτεί στη Γερμανία από το 2000 και έχει τις ρίζες του από το Ηνωμένο Βασίλειο και δραστηριοποιείται σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Ο αριθμός "18" είναι αριθμόλεξο για το πρώτο και το όγδοο γράμμα στο αλφάβητο, δηλαδή το Α και το Η - τα αρχικά του Adolf Hitler. Το σύμβολο της ομάδας που προετοιμάζεται για έναν «φυλετικό πόλεμο» είναι ο δράκος. Οι νεοναζί που αισθάνονται ότι ανήκουν στο "Combat 18" συχνά φορούν μαύρα μπλουζάκια ή μπουφάν με την επιγραφή "C 18". Αυτά τα σύμβολα και οι συντομογραφίες ενδέχεται να μην χρησιμοποιούνται πλέον μετά την απαγόρευση για να μην εντοπίζονται Αυτό ισχύει και για το σύνθημα της ομάδας: "Brüder schweigen - whatever it takes" ( Οι αδελφοί είναι σιωπηλοί - ό, τι χρειάζεται).

Με την επιστροφή τους από την κοινή εκπαίδευση σκοποβολής στην Τσεχική Δημοκρατία τον Σεπτέμβριο του 2017, τα ύποπτα μέλη ενός τμήματος Combat 18 στα γερμανικά σύνορα σταμάτησαν από την ειδική μονάδα της GSG 9 (αντιτρομοκρατική). Η ομοσπονδιακή αστυνομία βρήκε πυρομαχικά κι η υπόθεση κατέληξε στο δικαστήριο. Μετά τη δολοφονία του προέδρου της κυβέρνησης του Kassel Walter Lübcke στις αρχές Ιουνίου του 2019, ο Seehofer ανακοίνωσε ότι θα εξετάσει τις απαγορεύσεις από ακροδεξιές ομάδες εξτρεμιστών, συμπεριλαμβανομένου του Combat 18. Το καλοκαίρι του 2019 είχαμε πολλές απειλές βομβιστικών σε πολλά τζαμιά στη Γερμανία και στην έδρα του Αριστερού Κόμματος στο Βερολίνο. Καταπολέμηση 18. Τον Σεπτέμβριο , τρία ομοσπονδιακά κράτη επανέλαβαν το αίτημα για απαγόρευση κι έτσι σήμερα ο υπουργός εσωτερικών αναγκάστηκε να απαγορεύσει την οργάνωση

Σύμφωνα με την εμπειρογνώμονα του Αριστερού Κόμματος, Μαρτίνα Ρεννερ, η απαγόρευση είναι απλώς ένα επικοινωνιακό χτύπημα στη ακροδεξία και «Τίποτα περισσότερο», έγραψε η βουλετής της Bundestag και αντιπροέδρος στο Twitter. Ο εσωτερικός εμπειρογνώμονας των Πρασίνων στην Ομοσπονδιακή Βουλή, Κωνσταντίνος Φον Ντίζ, είπε ότι η απαγόρεση καθυστέρησε πάρα πολύ και τόνισε ότι "Και παραμένει ένα μυστήριο γιατί δεν έγινε πριν από πολλά χρόνια" Ο γενικός γραμματέας του SPD κ. Lars Klingbeil δήλωσε ότι το SPD είχε ζητήσει την απαγόρευση της ακροδεξιάς ομάδας εδώ και χρόνια και επισήμανε ότι "Χαίρομαι που ο υπουργός Εσωτερικών Seehofer αναλαμβάνει τώρα δράση κατά της ακροδεξιάς ομάδας". Σε περιόδους που οι ακροδεξιοί και οι βίαιοι εγκληματίες απειλούν ή ακόμη και δολοφονούν ανθρώπους στη Γερμανία, "χρειάζεται ένα ισχυρό κράτος που να δείχνει σαφή σύνορα και να μην αφήνει περιθώρια για ακραίους ακροδεξιούς και εξτρεμιστές".