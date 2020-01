Brexit: "Πράσινο φως" από τη Βασίλισσα - Επόμενο βήμα η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο [vid]

Brexit: Τη συμφωνία για το Brexit υπέγραψαν οι πρόεδροι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ενώ τώρα αναμένεται η επικύρωση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, δήλωσε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. «Μαζί με τον Σαρλ Μισέλ υπογράψαμε τη συμφωνία για την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου (από την ΕΕ) ανοίγοντας τον δρόμο για την υπογραφή της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», επεσήμανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε μήνυμά της στο Twitter.

Την Πέμπτη ανακοινώθηκε πως η βασίλισσα Ελισάβετ επικύρωσε το νομοσχέδιο για το Brexit, καθιστώντας το νόμο του κράτους. Η ανακοίνωση από τη βρετανική κυβέρνηση έγινε οκτώ ημέρες πριν από την οριστική αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. «Η Μεγαλειότητά της η βασίλισσα έδωσε τη βασιλική έγκριση» στο κείμενο που καθορίζει τους όρους του «διαζυγίου», μετά από έναν ταραχώδη «γάμο» 47 ετών με την ΕΕ, ανακοίνωσε ο υπουργός Στιβ Μπάρκλεϊ, που είναι αρμόδιος για το Brexit. Με τον τρόπο αυτό η χώρα «θα αποχωρήσει από την ΕΕ στις 31 Ιανουαρίου», πρόσθεσε, στην ανάρτησή του στο Twitter.

Her Majesty the Queen has now granted #RoyalAssent to the #BrexitBill which therefore becomes the #BrexitAct. Enshrined in law, this enables the UK to leave the EU on 31st Jan. pic.twitter.com/hzv2o2bMfr