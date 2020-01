Κορονοϊός 2020: Τραγική η κατάσταση στην Κίνα, εξαπλώνεται ο ιός - Χτίζουν νοσοκομεία σε χρόνο ρεκόρ [vid]

Κορονοϊός 2020: Η κίνα γιορτάζει την πρωτοχρονιά, ωστόσο μικρή είναι η διάθεση για πάρτι, την ώρα που ο κορονοϊός θερίζει. Ο φονικός ιός εξαπλώνεται με ταχύτητα ενώ οι νεκροί αυξάνονται.

Κορονοϊός 2020: Ήδη έχουν χάσει τη ζωή τους 26 άνθρωποι, υπάρχουν τουλάχιστον 830 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ 13 πόλεις -με πληθυσμό άνω των 36 εκ. ανθρώπων- μπήκαν σε καραντίνα. Στην πόλη Ουχάν, όπου και εντοπίστηκε το πρώτο κρούσμα του ιού, οι αρχές οικοδομούν ένα νέο νοσοκομείο, καθώς η πόλη αυτή των 11 εκ. ανθρώπων αδυνατεί να παράσχει επαρκείς υπηρεσίες υγείας στους ασθενείς που όλο και αυξάνονται.

Στο νοσοκομείο αυτό θα νοσηλεύονται όσοι μολυνθούν από το νέο κορονοϊό, καθώς οι υγειονομικές υπηρεσίες της πόλης έχουν λυγίσει υπό το βάρος των εκατοντάδων κρουσμάτων. Σύμφωνα με το πρακτορείο Xinhua, το νοσοκομείο θα διαθέτει 1.000 κλίνες, θα εκτείνεται σε 25.000 τετραγωνικά μέτρα και θα ανοίξει τις πόρτες του στις 3 Φεβρουαρίου. Η κατασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις έξι μέρες, ενώ τις υπόλοιπες τέσσερις θα ολοκληρωθεί με την εγκατάσταση του εξοπλισμού και των ιατρικών μηχανημάτων.

Video seen on Chinese social media show the work on this temporary hospital seem to be in progress. pic.twitter.com/lkFydikKjT — Xinyan Yu (@xinyanyu) January 24, 2020

Δεύτερο κρούσμα στις ΗΠΑ

Στις ΗΠΑ, ένας άνδρας στην Ουάσινγκτον έχει μπει σε καραντίνα αφού έχει προσβληθεί από την ασθένεια και μια γυναίκα στο Σικάγο. Ακόμα 12 περιπτώσεις εξετάζονται στην Καλιφόρνια το Τέξας και το Τενεσί. Οι Βρετανικές αρχές έχουν εξετάσει 14 ύποπτα κρούσματα, αλλά κανένα δεν έχει βγει θετικό και αργότερα σήμερα θα γίνει κυβερνητική σύσκεψη.

Εφιαλτικές εικόνες από κινέζικα νοσοκομεία

I’m not on the #WuhanCoronavirus story as a journalist this time. I’m a very concerned 武汉人 posting videos I see in chat groups. Here is a another one - the man in the video speaks with a Wuhan accent: “I’m at the Hankou Hospital... (1/2) pic.twitter.com/vRw4N4Fd67 — Xinyan Yu (@xinyanyu) January 23, 2020

Unverified video - a woman says “these 3 bodies have been here since the morning. Some died in the middle of the night. Doctors, nurses and patients have been working in this sort of environment at the hospitals. Those in charge can’t help with anything.” #WuhanCoronovirus pic.twitter.com/Xjk38sQTOK — Xinyan Yu (@xinyanyu) January 24, 2020

Today is the Chinese New Year eve. I have canceled my trip back to #Wuhan, and my family decided not to have any gathering. It’s an extremely distressing time and seeing these videos of despair from afar really upsets me. Praying for Wuhan. #WuhanCoronovirus pic.twitter.com/p3jperhErr — Xinyan Yu (@xinyanyu) January 23, 2020

Εφιαλτική πρόβλεψη

Ειδικοί στην Βρετανία και στις ΗΠΑ εκτιμούν ότι τουλάχιστον 350.000 άνθρωποι θα προσβληθούν από τον ιό έως τις αρχές Φεβρουαρίου μόνο στην πόλη Ουχάν. Όπως προσθέτουν, μόνο μια στις 20 περιπτώσεις έχουν διαγνωσθεί. Η έκθεση προβλέπει εξάπλωση του κορονοϊού έως τις 4 Φεβρουαρίου σε περιοχές της Ταϊλάνδης, της Ιαπωνίας, της Ταϊβάν, του Χονγκ Κονγκ και της Νότιας Κορέας.



Φωτογραφίες του ιού

Η Κίνα έδωσε για πρώτη φορά στη δημοσιότητα φωτογραφία με το πώς μοιάζει ο φονικός ιός. Η εθνική βάση παθογόνων μικροοργανισμών της χώρας έλαβε την απόφαση να δημοσιεύσει την εικόνα του νέου κορονοϊού, όπως αυτός φαίνεται σε μικροσκόπιο.

BIO WARFARE?



This is what the #CoronaVirus looks like



China released the first strain of virus information and its electron micrographs, new coronavirus nucleic acid detection primers and probe sequences, and other important info.#WuhanCoronavirus pic.twitter.com/jraZnkhP9A — news for you (@newsforyouSA) January 24, 2020

Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδίων και Τουρισμού

Ο νέος κορονοϊός στην Κίνα μπορεί να προκαλέσει σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις, εάν η εξάπλωσή του διασπείρει τον «πανικό», προειδοποίησε σήμερα το Παγκόσμιο Συμβούλιο Ταξιδιών και Τουρισμού (WTTC). «Προηγούμενες περιπτώσεις έχουν δείξει ότι το κλείσιμο των αεροδρομίων, η ακύρωση πτήσεων και το κλείσιμο των συνόρων έχουν συχνά πιο σημαντικό οικονομικό αντίκτυπο απ’ ό,τι η ίδια η επιδημία», ανέφερε σε ανακοίνωση η πρόεδρος του WTTC Γκλόρια Γκεβάρα.

Τονίζοντας την αναγκαιότητα της «γρήγορης ενεργοποίησης αποτελεσματικών έκτακτων μέτρων», υπογράμμισε τη σημασία μιας «γρήγορης, ακριβούς και διαφανούς ενημέρωσης προκειμένου να περιοριστεί ο πανικός και να μετριαστούν οι αρνητικές οικονομικές επιπτώσεις».

«Ο περιορισμός της εξάπλωσης ενός περιττού πανικού είναι εξ ίσου σημαντικός με τον περιορισμό του ίδιου του ιού», εκτίμησε η Γκεβάρα, την ώρα που η Κίνα εντείνει τις προσπάθειες για να ανακόψει την εξάπλωση του ιού που εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο σε αγορά της Ουχάν (κεντρική Κίνα). Πάνω από 40 εκατομμύρια άνθρωποι βρίσκονται περιορισμένοι στις πόλεις τους και πολλά δημοφιλή αξιοθέατα, όπως τμήματα του Σινικού Τείχους, κλείνουν για τους επισκέπτες.

Τι είναι ο κορονοϊός

Ο Διδάκτωρ Παθολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών, Αναστάσιος Σπαντιδέας, σε επικοινωνία του Flash.gr ανέφερε: «Είναι σαφές ότι μιλάμε για ιό που μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι κυρίως τα μικρά παιδιά μπορούν να κολλήσουν τον ιό στον παιδικό σταθμό, στο νηπιαγωγείο ή στο σχολείο τους». Όπως εξήγησε, είναι μεταλλαγμένος δηλαδή ιός από αυτούς που γνωρίζουμε και δημιουργούν το κοινό κρυολόγημα. «Η διαφορά του με τους προηγούμενους είναι ότι είναι πολύ πιο βαρύς, οι δε επιπλοκές που δημιουργούνται είναι πολύ πιο σοβαρές. Ήδη σε παγκόσμιο επίπεδο θρηνούμε 4 άτομα που πέθαναν από τη γρίπη του κορονοϊού. Από αυτό και μόνο καταλαβαίνουμε πόσο σοβαρός είναι αυτός ο ιός», είπε χαρακτηριστικά ο κ. Σπαντιδέας. (Διαβάστε περισσότερα).

Ο αντιπρόεδρος του ΕΟΔΥ, Γιώργος Παναγιωτακόπουλος σημείωσε: «Το καλό είναι ότι δεν έχουμε απευθείας πτήση, οπότε αυτό είναι μια κάποια ασφάλεια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιο περιστατικό μέσω connection flight. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια σύσκεψη στον ΕΟΔΥ και θα βγάλουμε νέες ανακοινώσεις με τα πιθανά νέα μέτρα που θα αποφασιστούν». Παράλληλα, καθηγητής λοιμωξιολογίας και επιστημονικός συνεργάτης του ΕΟΔΥ, Σωτήρης Τσιόδρας μιλώντας στο iatropedia, ανέφερε: «Υπάρχει ανησυχία σε παγκόσμιο επίπεδο για το τι ακριβώς συμβαίνει. Το παρακολουθούμε κι εμείς έχουμε συνεδριάσει αρκετές φορές από την περασμένη εβδομάδα. Και σήμερα το μεσημέρι έχουμε πάλι συνεδρίαση. Έχουμε στείλει και οδηγίες. Θεωρώ ότι πρέπει με ψυχραιμία να το δούμε κι ότι -αυτή τη στιγμή τουλάχιστον- φαίνεται ότι δεν πρέπει να είναι κάτι καταστροφικό».