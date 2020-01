Σεισμός τώρα Τουρκία: 6,9 Ρίχτερ ταρακούνησαν το ανατολικό τμήμα της χώρας [LIVE εξελίξεις]

Σεισμός τώρα Τουρκία: Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ανατολική Τουρκία. Οι δονήσεις έγιναν αισθητές και σε γειτονικές χώρες. Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το επίκεντρο του σεισμού εντοπίζεται 10 χιλιόμετρα βορειοανατολικά των Αδάνων. Το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 10 χιλιόμετρα.

«Ο σεισμός είναι σε μικρό βάθος, άρα θα υπάρχουν ζημιές», εκτίμησε ο Ευθύμιος Λέκκας, ο οποίος τόνισε ότι «η δόνηση αυτή δεν έχει καμία σχέση με το ρήγμα της Ανατολίας».

Οι πολίτες έτρεξαν έντρομοι στους δρόμους καθώς η δόνηση ήταν εξαιρετικά ισχυρή.

Σύμφωνα με εικόνες που έρχονται από την περιοχή, έχουν καταρρεύσει κτίρια

«Το ρήγμα της ανατολικής Ανατολίας ενεργοποιήθηκε», τόνισε ο σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος, που υπογράμμισε ότι η δόνηση εντοπίζεται βόρεια από τη Συρία, κοντά στα σύνορα των δύο χωρών. «Αυτού του είδους οι σεισμοί δίνουν πολλούς μετασεισμούς με μεγάλα μεγέθη», είπε και τόνισε ότι χρειάζεται καλή αξιολόγηση του ελλαδικού χώρου για να μπορεί κάποιος να μιλήσει αν συνδέεται αυτό το ρήγμα με τη χώρα μας.

Τα πρώτα βίντεο από την περιοχή

