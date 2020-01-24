Σεισμός Τουρκία: Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από την ισχυρή δόνηση [vids]

Σεισμός Τουρκία: Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ανατολική Τουρκία και συγκεκριμένα στην πόλη Έλαζιγ. Δείτε σοκαριστικά βίντεο από την στιγμή του σεισμού.
Σεισμός Τουρκία: Σύσσωμος ο τουρκικός λαός έχει τρομοκρατηθεί από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο ανατομικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο, τα λόγια είναι περιττά μπροστά στην εικόνα.
Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο από την στιγμή του σεισμού.
Earthquake looks very big, very painful#Elazığ #deprem pic.twitter.com/vB6nJWYIj2— Text_Usa (@Text_Usa) January 24, 2020
#deprem #earthquake #elazig //t.co/ssbThLxGbv— kubikanber (@kubikanber) January 24, 2020
DEPREMDEN...— Gökhan Kahraman (@GkhnKhrman) 24 Ιανουαρίου 2020
İLK GÖRÜNTÜLER..
YIKILAN BİNALAR VAR...
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem. İnşallah CAN kaybı yoktur. Rabbim ülkemizi kaza bela ve musibetlerden korusun.
BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE...
RABBİM BETERİNDEN SAKLASIN...#Elazığ #deprem pic.twitter.com/tPmrWjthx4
DEPREMDEN...— Gökhan Kahraman (@GkhnKhrman) 24 Ιανουαρίου 2020
İLK GÖRÜNTÜLER..
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem oldu. İnşallah CAN ve MAL kaybı yoktur. Rabbim ülkemizi kaza bela ve musibetlerden korusun.
GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE...
RABBİM BETERİNDEN KORUSUN...#Elazığ #deprem pic.twitter.com/9Pn1EB8rm3
#SONDAKİKA— A Haber (@Ahaber) 24 Ιανουαρίου 2020
Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde #deprem
İşte ilk görüntüler... pic.twitter.com/qbrkovsqzy
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler.#Elazığ #deprem pic.twitter.com/5Oy2kExzx2— İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) 24 Ιανουαρίου 2020
#Breaking— Blesa Shaways (@Bilesa_Shaweys) 24 Ιανουαρίου 2020
An #earthquake jolts #Erbil , the capital of #Kurdistan region of #Iraq. pic.twitter.com/AFWA4js1jb
The Elazig earthquake ad it was felt in Gaziantep #deprem #Turkey #earthquake //t.co/nEVCxqRPda— parallel_universe (@ignis_fatum) 24 Ιανουαρίου 2020
SON DAKİKA💥 Elazığ'da meydana gelen depremin şiddetini gösteren en net Görüntü!!!!— PoliticTürk (@politicturk) 24 Ιανουαρίου 2020
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Elazığ'daki depremde Şanlıurfa'daki @edessatvhaber yerel kanalının canlı yayınına yansıyanlar depremin şiddetini gösteriyor.— Ceyhan ULUS (@ceyhan_ulus) 24 Ιανουαρίου 2020
İnşallah en az hasarla atlatılmıştır.
Artçı sarsıntılardan dolayı binalardan uzak durulmalı!
Yüce Allah bölge halkımızın yardımcısı olsun.#Elazığ pic.twitter.com/HNaZaCJPGg