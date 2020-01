Σεισμός Τουρκία: Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από την ισχυρή δόνηση [vids]

Σεισμός Τουρκία: Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ανατολική Τουρκία και συγκεκριμένα στην πόλη Έλαζιγ. Δείτε σοκαριστικά βίντεο από την στιγμή του σεισμού.

Σεισμός Τουρκία: Σύσσωμος ο τουρκικός λαός έχει τρομοκρατηθεί από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο ανατομικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο, τα λόγια είναι περιττά μπροστά στην εικόνα.

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο από την στιγμή του σεισμού.

DEPREMDEN...

İLK GÖRÜNTÜLER..

YIKILAN BİNALAR VAR...



Elazığ'da 6.8 büyüklüğünde deprem. İnşallah CAN kaybı yoktur. Rabbim ülkemizi kaza bela ve musibetlerden korusun.



BÜYÜK GEÇMİŞ OLSUN TÜRKİYE...

RABBİM BETERİNDEN SAKLASIN...#Elazığ #deprem pic.twitter.com/tPmrWjthx4 — Gökhan Kahraman (@GkhnKhrman) 24 Ιανουαρίου 2020

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremden ilk görüntüler.#Elazığ #deprem pic.twitter.com/5Oy2kExzx2 — İhlas Haber Ajansı (@ihacomtr) 24 Ιανουαρίου 2020

SON DAKİKA💥 Elazığ'da meydana gelen depremin şiddetini gösteren en net Görüntü!!!!

pic.twitter.com/trGGXh7vhO — PoliticTürk (@politicturk) 24 Ιανουαρίου 2020