Σεισμός Τουρκία: Δείτε συγκλονιστικά βίντεο από την ισχυρή δόνηση [vids]

FlashTeam 24/01/2020 21:05
UPDATE: 24/01/2020 21:49
Την στιγμή που σημειώνεται ο ισχυρός σεισμός στην Τουρκία, καταρρέει κτίριο.
Την στιγμή που σημειώνεται ο ισχυρός σεισμός στην Τουρκία, καταρρέει κτίριο.

Σεισμός Τουρκία: Ισχυρή σεισμική δόνηση εντάσεως 6,9 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στην ανατολική Τουρκία και συγκεκριμένα στην πόλη Έλαζιγ. Δείτε σοκαριστικά βίντεο από την στιγμή του σεισμού.

 Σεισμός Τουρκία: Σύσσωμος ο τουρκικός λαός έχει τρομοκρατηθεί από την ισχυρή σεισμική δόνηση των 6,9 Ρίχτερ που σημειώθηκε στο ανατομικό τμήμα της χώρας. Ωστόσο, τα λόγια είναι περιττά μπροστά στην εικόνα.

Δείτε χαρακτηριστικά βίντεο από την στιγμή του σεισμού.

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