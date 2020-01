Τουρκία - σεισμός: 20 νεκροί, πάνω από 1.000 τραυματίες, δεκάδες εγκλωβισμένοι [vid & pics]

Τουρκία - σεισμός: Νύχτα αγωνίας στην Τουρκία μετά τον φονικό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ στο ανατολικό τμήμα της χώρας, κοντά στα σύνορα με τη Συρία.

Τουρκία - σεισμός: Οι εικόνες είναι δραματικές, ενώ τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους μετασεισμούς. Τουλάχιστον 20 άνθρωποι σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1.000 τραυματίστηκαν, από τη ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό.

Τουλάχιστον έξι άνθρωποι διασώθηκαν από ομάδες στις επαρχίες Elazig και Malatya μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή, σύμφωνα με τοπικές πηγές στην υπηρεσία Anadolu. Νωρίτερα, η Προεδρία για τη διαχείριση καταστροφών και έκτακτης ανάγκης (AFAD) δήλωσε ότι 782 άλλοι τραυματίστηκαν. 433 στην Elazig, 222 στην Malatya, 37 στην Kahramanmaras, 34 στην Sanliurfa, 31 στο Diyarbakir, 19 στο Adiyaman, 6 στο Batman.

Ο υπουργός Υγείας Fahrettin Koca ανακοίνωσε τον ενημερωμένο αριθμό των θανάτων λέγοντας: «Έχουμε περίπου 30 κατοίκους κάτω από τα συντρίμμια στην Elazig». Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται και ο αριθμός των νεκρών θα μπορούσε να αυξηθεί, δήλωσε η Κόκα. Ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σόιλου δήλωσε ότι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία και έχουν ανοίξει εγκαταστάσεις για την εξυπηρέτηση όσων έχουν πληγεί. Πέντε κτίρια στο Sivrice και 25 στην επαρχία Doganyol της επαρχίας Malatya καταστράφηκαν, δήλωσε ο υπουργός περιβάλλοντος και αστικοποίησης Murat Kurum. Επίσης, προειδοποίησε τους κατοίκους να μην πάνε σε κατεστραμμένα κτίρια.

Το AFAD είπε ότι μετά από τον ισχυρό σεισμό έγιναν αισθητές 228 μετασεισμοί και ότι εκατοντάδες σκηνές, κρεβάτια και χιλιάδες κουβέρτες αποστέλλονται στις πόλεις. Η Τουρκική Ερυθρά Ημισέληνος ανακοίνωσε ότι στην πρωτεύουσα της Άγκυρας δημιουργήθηκε γραφείο κρίσης και οι ομάδες διάσωσης αποστέλλονται σε περιοχές που έχουν πληγεί από σεισμό. Οι κινητές κουζίνες, οι οποίες εξυπηρετούν μέχρι 5.000 άτομα, στάλθηκαν στην περιοχή. Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, Hulusi Akar, δήλωσε ότι ο στρατός είναι έτοιμος να προχωρήσει σε δράση εάν είναι απαραίτητο.

#BREAKING



11 hours after the earthquake in #Turkey's #Elazig, two people trapped under the rubble have been rescued by @AFADBaskanlik unitspic.twitter.com/LHAV4Zc7QC — EHA News (@eha_news) 25 Ιανουαρίου 2020

Πρόκειται για επιφανειακό σεισμό, αφού το εστιακό του βάθος υπολογίζεται στα δέκα χιλιόμετρα, ενώ έγινε αισθητός στη Συρία, το Ισραήλ και το Ιράκ. Από την πλευρά του το Σεισμολογικό Κέντρο του Καντιλί κατέγραψε τον σεισμό στους 6,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. Οι πληροφορίες αυτές φέρονται να προέρχονται από τον υπουργό Εσωτερικών της Τουρκίας Σουλεϊμάν Σοϊλού.

Στην περιοχή έχουν σταλεί σωστικά συνεργεία και ο υπουργός Εσωτερικών Σουλεϊμάν Σοϊλού είπε ότι ο σεισμός είναι συμβάν "επιπέδου 3", με βάση το σχέδιο αντιμετώπισης καταστροφών της χώρας. Αυτό σημαίνει ότι απαιτείται βοήθεια σε πανεθνικό επίπεδο, όχι όμως και αποστολή διεθνούς βοήθειας. Η πληγείσα περιοχή είναι απομακρυσμένη και σχετικά αραιοκατοικημένη. Ενδέχεται να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να εκτιμήσουν οι αρχές το πλήρες μέγεθος της καταστροφής.

LATEST — First responders carry out search and rescue operations at site of collapsed buildings in Elazığ after the earthquake//t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/B5oOxXEwWs — DAILY SABAH (@DailySabah) January 24, 2020

Ο σεισμός έγινε αισθητός και σε άλλες επαρχίες, όπως οι Αδάνα, Οσμανιέ, Τουνκέλι και Χατάι. Επιπλέον, οι περιοχές της βόρειας Συρίας, όπως οι Idlib, Azaz, Al-Bab, Jarabulus, Afrin και Tal Abyada, επίσης αισθάνθηκαν τρόμο.Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης στη Συρία και το Ιράν μετέδωσαν ότι η δόνηση έγινε αισθητή και στις δύο χώρες. Τοπικά MME στον Λίβανο ανέφεραν επίσης ότι οι κάτοικοι της Βηρυτού και της Τρίπολης αισθάνθηκαν τον σεισμό.

Δεκάδες μετασεισμοί

Η AFAD ανέφερε ότι έχουν σημειωθεί μέχρι στιγμής 228 μετασεισμοί μεγέθους από 2,7 έως 5,4 βαθμών. «Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεφταν πάνω μας. Τρέξαμε έξω. Θα περάσουμε τις επόμενες ημέρες σε ένα εξοχικό, έξω από την πόλη», είπε ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ. Οι μεγαλύτερες εταιρείες τηλεπικοινωνιών της Τουρκίας ανακοίνωσαν ότι θα παράσχουν δωρεάν τηλεφωνικές υπηρεσίες και Ίντερνετ στους κατοίκους των πληγεισών περιοχών.

IMAGE — Photos reveal collapsed buildings in eastern Turkey's Elazığ province in the aftermath of the major quake//t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/xjF3HuqEOC — DAILY SABAH (@DailySabah) January 24, 2020