Κίνα κορονοϊός: Στους 41 οι νεκροί - Πάνω από 1.000 κρούσματα [vid & pics]

Κίνα κορονοϊός: Η υγειονομική επιτροπή της επαρχίας Χουμπέι τόνισε σε ανακοίνωσή της που εκδόθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου πως εντοπίστηκαν 180 νέα κρούσματα, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό επιβεβαιωμένων κρουσμάτων στην επαρχία σε 752. Σύμφωνα με την επιτροπή, οι 15 θάνατοι καταγράφηκαν στην πόλη Ουχάν, όπου ξέσπασε τον Δεκέμβριο ο ιός. Δεν υπάρχουν ακόμη διαθέσιμα στοιχεία σε εθνικό επίπεδο από τις κινεζικές αρχές. Η εθνική επιτροπή υγείας την Παρασκευή επιβεβαίωσε 830 κρούσματα.

Το πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα ανέφερε πως 450 γιατροί και άλλο ιατρικό προσωπικό του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού έφτασαν αεροπορικώς στην πόλη Ουχάν για να συνδράμουν στην μάχη κατά του ιού. Κάποιοι αυτούς έχουν εμπειρία στην καταπολέμηση του Έμπολα και του Sars, τόνισε το πρακτορείο. Παράλληλα, η πόλη Χαϊκού πρωτεύουσα της επαρχίας-νήσου Χαϊνάν, θα ξεκινήσει από το Σάββατο το μεσημέρι κεντρική ιατρική παρακολούθηση διάρκειας 14 ημερών για τουρίστες που καταφθάνουν από την κεντρική επαρχία Χουμπέι, επίκεντρο του ιού.

Οι τουρίστες από το Χουμπέι, ιδιαίτερα από την πόλη Ουχάν, δεν θα επιτρέπεται να φύγουν από το ξενοδοχείο, όπου γίνεται η ιατρική παρακολούθηση κατά τη διάρκεια της περιόδου των 14 ημερών, τόνισε η κυβέρνηση της Χαϊκού. Η Χουμπέι έχει 729 επιβεβαιωμένα κρούσματα του ιού, με 39 θανάτους μέχρι χθες, σύμφωνα με τις υγειονομικές αρχές της επαρχίας. Η Liberation Daily μετέδωσε πως όλα τα σινεμά στην Σανγκάη θα παραμείνουν κλειστά κατά τη διάρκεια των εορτών του κινεζικού νέου έτους έως τις 30 Ιανουαρίου.

Η Starbucks έκλεισε όλα τα καταστήματά της και ανέστειλε τις υπηρεσίες διανομής στην επαρχία Χουμπέι της Κίνας για την εβδομαδιαία αργία του κινεζικού νέου έτους, ενώ ο νέος κοροναϊός που ξεκίνησε από την Ουχάν, πρωτεύουσα της συγκεκριμένης επαρχίας, έχει στοιχίσει τη ζωή σε 41 ανθρώπους. Η Starbucks ανακοίνωσε ότι η κίνηση αυτή γίνεται λόγω «ανησυχιών για την υγεία» των πελατών και των εργαζομένων της, σύμφωνα με ανάρτησή της στο κινεζικό Weibo, μέσο κοινωνικής δικτύωσης αντίστοιχο του Twitter. Η επαρχία Χουμπέι, στην κεντρική Κίνα, έχει περίπου 60 εκατομμύρια κατοίκους.

Shoppers wearing surgical masks lined up for groceries at a supermarket in Wuhan as residents were told not to leave the Chinese city at the center of the coronavirus outbreak linked to the death of at least 41 people. //t.co/LB0TG3U5fG pic.twitter.com/6vz2ojE1vr