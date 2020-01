Σεισμός Τουρκία: Βγήκαν ζωντανοί από τα συντρίμμια [vid]

Σεισμός Τουρκία: Μικρές ακτίδες ελπίδας εμφανίζονται στην Τουρκία, μετά τον φονικό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την επαρχία Ελαζίγ το βράδυ της Παρασκευής. Τουρκικά ΜΜΕ, μεταδίδουν συγκλονιστικές εικόνες από διασώσεις εγκλωβισμένων σε κτίρια, που έμειναν για περισσότερες από δέκα ώρες στα συντρίμμια. Η αρχή έγινε με τη διάσωση μιας γυναίκας, της Γκιουλσούμ Ιντζέ, η οποία βρισκόταν στον πέμπτο όροφο κτιρίου στην περιοχή Μουσταφαπασά και απεγκλωβίστηκε ύστερα από 11 ώρες. Ακολούθησαν άλλες δύο διασώσεις, μία στο κέντρο του Ελαζίγ και μία στο Γκεζίν.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο και τους μετασεισμούς. Τουλάχιστον 22 άνθρωποι σύμφωνα με το πρακτορείο Anadolu έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ περισσότεροι από 1.000 τραυματίστηκαν, από τη ισχυρή σεισμική δόνηση μεγέθους 6,8 βαθμών που έπληξε την Παρασκευή την ανατολική Τουρκία, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό. Καθώς συνεχίζονται οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, εκφράζονται φόβοι για αύξηση των νεκρών.

«Ήταν τρομακτικό, τα έπιπλα έπεσαν πάνω μας. Τρέξαμε γρήγορα έξω» είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο 47χρονος Μελαχάτ Τζαν, κάτοικος του Ελαζίγ. Ο 68χρονος Ζεκέριγια Γκιουνές περιέγραψε ότι είδε ένα κτίριο να καταρρέει σε απόσταση 200 μέτρων από την οικία του, χωρίς να μπορεί να γνωρίζει εάν ήταν κατοικημένο. «Όλοι κατέβηκαν στους δρόμους, ο σεισμός ήταν πολύ ισχυρός, πολύ τρομαχτικός» σημείωσε.

#BREAKING



11 hours after the earthquake in #Turkey's #Elazig, two people trapped under the rubble have been rescued by @AFADBaskanlik unitspic.twitter.com/LHAV4Zc7QC