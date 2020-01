Τουρκία σεισμός: Στους 31 οι νεκροί, πάνω από 1.600 οι τραυματίες - Λίγες οι ελπίδες για επιζώντες [vid & pics]

Τουρκία σεισμός: Μέχρι στιγμής, ο καταγεγραμμένος αριθμός των τραυματιών είναι 1.607, ενώ οι διασώστες συνεχίζουν να ανασύρουν θύματα κάτω από χαλάσματα. Σαρανταπέντε άνθρωποι έχουν διασωθεί, ανάμεσά τους μια γυναίκα που ανασύρθηκε ζωντανή 17 ώρες μετά την κατάρρευση του σπιτιού της. Η AFAD ανέφερε πως οι επιχειρήσεις διάσωσης συνεχίζονται. Σύμφωνα με τα αρχικά στοιχεία, 76 κτίρια κατέρρευσαν και 42 υπέστησαν σοβαρές ζημιές.

Τουλάχιστον 530 μετασεισμοί έχουν καταγραφεί, 9 εκ των οποίων μεγέθους άνω των 4 βαθμών. Εν μέσω ισχυρών μετασεισμών που καταγράφονται από την πρώτη στιγμή μετά το ισχυρό χτύπημα του Εγκέλαδου οι διασώστες συνεχίζουν χωρίς διακοπή την επιχείρηση απεγκλωβισμού ανθρώπων από τα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν. Ήδη έχουν απεγκλωβιστεί 44 άνθρωποι και οι προσπάθειες συνεχίζονται για τουλάχιστον 22 ακόμη.

LATEST — A woman named “Azize,” contacted by rescue teams through her cellphone and instructed both in Turkish and Kurdish to keep herself and others around calm, pulled out from rubble in eastern Turkey’s Elazığ 17 hours after 6.8 earthquake//t.co/XKFaVlfiRR pic.twitter.com/k8NkWRbUfg