Κορονοϊός Κίνα: Εικόνες και ήχοι που θυμίζουν ταινίες τρόμου [vid]

Κορονοϊός Κίνα: Τρομακτικές εικόνες έρχονται από την Κίνα, όπου βρίσκεται σε έξαρση ο ιός, προκαλώντας το θάνατο 56 ανθρώπων στη χώρα και παγκόσμιο συναγερμό. Πολλές χώρες - μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα - βρίσκονται σε επιφυλακή, καθώς ο κορονοϊός μεταδίδεται γρήγορα. Βίντεο χρηστών του Διαδικτύου δείχνουν ολόκληρες πόλεις εκατομμυρίων κατοίκων να έχουν μετατραπεί σε πόλεις φαντάσματα, ενώ άλλα δείχνουν εικόνες "Αποκάλυψης".

Προκειμένου να περιορίσουν την εξάπλωσή του, οι κινεζικές Αρχές έχουν θέσει σε καραντίνα περισσότερους από 56 εκατομμύρια κατοίκους. Παράλληλα, ειδικά οχήματα προσπαθούν συνεχώς να απολυμάνουν την πόλη Γουχάν, που έχει προσβληθεί περισσότερο. Τα βίντεο των κατοίκων δείχνουν μια πόλη άδεια και σκηνές που θα μπορούσαν να προέρχονται από ταινίες τρόμου.

#Wuhan virus #Shanghai #chernobyl.#coronavirus

Gov’t Spraying disinfector in the residential area, sounds like chernobyl pic.twitter.com/WkHgIXOapB