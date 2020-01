Σοκ: Σκοτώθηκε ο Κόμπι Μπράιαντ [pics & vis]

Σύμφωνα με πληροφορίες του «ΤΜΖ», νεκρός φαίνεται να είναι ο θρυλικός μπασκετμπολίστας του NBA, Κόμπι Μπράιαντ. Ο Αμερικανός επέβαινε σε ελικόπτερο μαζί με άλλα τέσσερα άτομα και αυτό κατέπεσε για άγνωστους μέχρι στιγμής λόγους στην περιοχή της Καλιφόρνια, Καλαμπάσας, με αποτέλεσμα να βρουν άδικο «τέλος» όλοι οι επιβαίνοντες.

Former NBA super star and 5-time NBA champion Kobe Bryant is reportedly among the five people confirmed dead, after the helicopter they were traveling crashed in #Calabasas , Los Angeles. pic.twitter.com/2DYAx2p3yx