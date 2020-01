Κόμπι Μπράιαντ: Η τελευταία του ανάρτηση στο twitter και ο θρήνος των θαυμαστών [pic]

Κόμπι Μπράϊαντ: Κεραυνός εν αιθρία για τον κόσμο του αθλητισμού ο θάνατος του Kobe Bryant καθως όπως έγινε γνωστό πριν από λίγη ώρα επέβαινε σε ελικοπτέρου που κατέπεσε. Οι θαυμαστές του έσπευσαν να δουν αμέσως τα social media του. Η τελευταία του ανάρτηση ήταν μία υπόκλιση του Kobe Bryant στο Lebron James που ανέβηκε στην 3η θέση των κορυφαίων σκόρερ στην ιστορία του NBA, κάτι που έφερε την αποθέωση από τον Κόμπι.

«Συνέχισε να πηγαίνεις το παιχνίδι μπροστά. Μεγάλος σεβασμός αδερφέ μου» έγραψε στο Twitter ο Κόμπι για το σπουδαίο επίτευγμα του σούπερ-σταρ των Λέικερς. Έμελλε να είναι η τελευταία του ανάρτηση που μοιάζει με παράδοση σκυτάλης στον σημερινό παίκτη των Lakers

Το συγκεκριμένο tweet έχει χιλιάδες retweet και favorite Αλλά κυρίως ακολουθείται από χιλιάδες μηνύματα θλίψης πένθους και έκφρασης έκπληξηςς και συντριβής για τον ξαφνικό χαμό του μεγάλου αστέρα του παγκόσμιου αθλητισμού. Δείτε πως εξελίσσονται τα μηνύματα:

Continuing to move the game forward @KingJames. Much respect my brother 💪🏾 #33644