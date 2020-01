Κόμπι Μπράιαντ: Νεκρή και η 13χρονη κόρη του, Τζιάνα [pics & vid]

Κόμπι Μπράιαντ: Το αμερικάνικο μέσο «TMZ» που αποκάλυψε τον θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ, αναφέρει ότι η μεταξύ των θυμάτων ήταν και η 13χρονη κόρη, Τζιάνα. Συγκεκριμένα, ο Κόμπι Μπράιαντ μαζί με την κόρη του, μετέβαιναν στο «Mamba Academy» προκειμένου να παρακολουθήσουν από κοντά μία αναμέτρηση και έχει χάσει επίσης τη ζωή της. Σύμφωνα με το ίδιο δημοσίευμα, πήγαιναν για αγώνα στην Mamba Academy όταν συνέβη το δυστύχημα. Μάλιστα στο ελικόπτερο ήταν ένα ακόμη κοριτσάκι κι ο μπαμπάς του.

Αυτή η δυσάρεστη είδηση επιβεβαιώθηκε από τον Άντριαν Βοϊναρόφσκι, προσθέτοντας ότι επιπλέον στους επιβαίνοντες ήταν και ακόμα ένας καλαθοσφαιριστής.

Sources: Kobe Bryant was on his way to a travel basketball game with his daughter Gianna when the helicopter crashed. Those aboard the helicopter also included another player and parent.