Ιράκ επίθεση: Πύραυλος χτύπησε την καφετέρια της πρεσβείας των ΗΠΑ

Ιράκ επίθεση: Η καφετέρια της πρεσβείας των ΗΠΑ στη Βαγδάτη χτυπήθηκε από την πυραυλική επίθεση το απόγευμα της Κυριακής. Είναι η πρώτη φορά που ρουκέτες πλήττουν την αμερικανική πρεσβεία, η οποία βρίσκεται στην Πράσινη Ζώνη, όπου έχουν την έδρα τους πολλές διπλωματικές αποστολές και κυβερνητικές υπηρεσίες. Οι τρεις από τις πέντε ρουκέτες που εκτοξεύτηκαν συνολικά έπληξαν την πρεσβεία των ΗΠΑ, σύμφωνα με μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας, την οποία επικαλείται το Γαλλικό Πρακτορείο.

Δείτε βίντεο από την επίθεση:

Just in : 5 rockets targeted the green zone area near #US embassy in #Baghdad tonight, 2 injured, no casualties reported. #Iraq pic.twitter.com/NunDcGfk2l