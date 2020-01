Κόμπι Μπράιαντ: Δημοσιογράφος ανέβασε την κατηγορία του βιασμού και... απολύθηκε

Κόμπι Μπράιαντ: Την στιγμή που όλος ο πλανήτης θρηνεί την απώλεια του Κόμπι Μπράιαντ, της 13χρονης κόρης του, Τζιάνα, κι επτά ακόμα ανθρώπων, μία δημοσιογράφος έβαλε πιο πάνω το κλικ από την ανθρώπινη υπόσταση.

Η Φελίσια Σόνμεζ της «Washington Post», λίγες ώρες μετά τον θάνατο του «Black Mamba» κι ενώ ο κόσμος δημοσίευε ιστορίες και στιγμές του στα social media, επέλεξε να «τουϊτάρει» την κατηγορία βιασμού του Κόμπι, που απασχόλησε τα μέσα ενημέρωσης το 2003. Αμέσως χιλιάδες κόσμου - 10.000, όπως υποστηρίζει η ίδια - της έκαναν επίθεση και απείλησαν τη ζωή της, ενώ η «Washington Post» την έθεσε σε διαθεσιμότητα μέχρι νεοτέρας, όπως έγινε γνωστό.

The Washington Post has suspended reporter Felicia Sonmez for her tweets about Kobe Bryant, pending a review whether they violated the publication’s policies. //t.co/p1HqX4I95I

Washington Post reporter @feliciasonmez deleted her crass tweets about Kobe Bryant. But screen grabs are forever – and I took some before she deleted the tweets.



Bye, Felicia. pic.twitter.com/IvNZHkiBam