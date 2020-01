Κορονοϊός 2020: «Αυξημένος διεθνώς ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού», λέει τώρα ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [vid]

Κορονοϊός 2020: Τις εφιαλτικές διαστάσεις που προσλαμβάνει πλέον η εξάπλωση του φονικού ιού επισημαίνει ανακοίνωση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, ο οποίος αναθεώρησε την εκτίμησή του για το μέγεθος της απειλής που συνδέεται με τον νέο κοροναϊό, χαρακτηρίζοντάς τον «υψηλό» σε διεθνές επίπεδο και όχι «μέτριο». «Η εκτίμηση του ΠΟΥ για την επικινδυνότητα του κορονοϊού δεν άλλαξε σε σχέση με την τελευταία εκτίμηση που έγινε στις 22 Ιανουαρίου: πολύ αυξημένος στην Κίνα, υψηλός περιφερειακά και υψηλός σε διεθνές επίπεδο» ήταν η ανακοίνωση του Οργανισμού το βράδυ της Κυριακής. Ωστόσο, μέχρι πρότινος, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας χαρακτήριζε τον κίνδυνο μετάδοσης του κορονοϊού «ιδιαίτερα αυξημένο στην Κίνα, αυξημένο σε περιφερειακό επίπεδο (αναφερόμενο στις γύρω χώρες της Άπω Ανατολής) και μέτριο σε διεθνές επίπεδο».

«Πρόκειται για ένα λάθος στον υπολογισμό, το οποίο και διορθώσαμε» εξήγησε ο εκπρόσωπος του ΠΟΥ από τη Γενεύη, σύμφωνα με το γαλλικό δίκτυο, BFMtv. Στην έκτη έκθεση σχετικά με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί, που δημοσίευσε τη νύχτα της Κυριακής προς τη Δευτέρα, ο Οργανισμός διόρθωσε την ανάλυσή του, επιβεβαιώνοντας ότι «η εκτίμησή του σχετικά με τον κίνδυνο (…) δεν έχει αλλάξει (…): πολύ υψηλός στην Κίνα, υψηλός σε περιφερειακό επίπεδο και υψηλός σε διεθνές επίπεδο». «Επρόκειτο για ένα λάθος στη διατύπωση στις εκθέσεις της 23ης, 24ης και 25ης Ιανουαρίου, το οποίο διορθώσαμε» εξήγησε στο AFP η εκπρόσωπος τύπου. Η διόρθωση αυτή δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο ΠΟΥ δεν θεωρεί πως η επιδημία συνιστά μια «επείγουσα κατάσταση δημόσιας υγείας διεθνούς εύρους». «Η απόφαση του να κηρυχθεί ή όχι "επείγουσα κατάσταση για τη δημόσια υγεία διεθνούς εμβέλειας" είναι μια απόφαση που θα ληφθεί με μεγάλη σοβαρότητα και δεν είμαι έτοιμος αυτή τη στιγμή, παρά μόνο όταν λάβω τις διαθέσιμες αποδείξεις", έλεγε χαρακτηριστικά στις 22 Ιανουαρίου, στους δημοσιογράφους γενικός διευθυντής του ΠΟΥ.

Επιστήμονες εκτιμούν πως πληρούνται τα κριτήρια ώστε ο ΠΟΥ να κηρύξει έκτακτη ανάγκη για την δημόσια υγεία παγκοσμίως, αναφορικά με την αντιμετώπιση του κορονοϊού. Μέχρι σήμερα, πλην του κορονοϊού, ο ΠΟΥ έχει μεταχειριστεί τον όρο αυτό του κατεπείγοντος για περιπτώσεις επιδημιών όπως η γρίπη των χοίρων Η1Ν1 το 2009, ο ιός Ζίκα το 2016 και ο πυρετός Έμπολα που προκάλεσε πολλά κρούσματα στην ανατολική Αφρική μεταξύ 2014 και 2016. Την Κυριακή ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τεντρος Ανχάνομ Γκεμπρεγιέσους ανακοίνωσε πως θα ταξιδέψει προσωπικά στο Πεκίνο «προκειμένου να συναντήσει τους ειδικούς υγείας στην Κίνα και να πάρει απαντήσεις αναφορικά με τον κορονοϊό».

Μετά τον τελευταίο απολογισμό, τα θύματα έφτασαν τα 81, ενώ τουλάχιστον 2.744 είναι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα στη χώρα, μετά τον εντοπισμό 769 νέων κρουσμάτων, όπως ανακοίνωσε τα ξημερώματα η κεντρική κυβέρνηση. Η κατάσταση δείχνει να ξεφεύγει και είναι χαρακτηριστικό πως ο πρωθυπουργός της χώρας, Λι Κετσιάνγκ, επισκέφθηκε την Δευτέρα την πόλη Ουχάν, επίκεντρο της επιδημίας πνευμονίας που προκαλεί νέος κορονοϊός, φορώντας μία μπλε ιατρική στολή, προκειμένου να συναντηθεί με ασθενείς και το ιατρικό προσωπικό των νοσοκομείων (Διαβάστε αναλυτικά).

Το υπουργείο Οικονομικών της Κίνας και η Εθνική Επιτροπή Υγείας αποδέσμευσαν 60,33 δισ. γουάν (περίπου 7,85 δισ. ευρώ) για να βοηθήσουν στον περιορισμό της εξάπλωσης του νέου κορονοϊού, σύμφωνα με ανακοίνωση που δημοσιεύεται στον ιστότοπο του υπουργείου. Ο απολογισμός των νεκρών στην Κίνα από το ξέσπασμα του νέου κοροναϊού στη χώρα ανήλθε σε 81 σήμερα, την ώρα που η κυβέρνηση παρέτεινε τις διακοπές για το κινεζικό σεληνιακό Νέο Έτος και οι περισσότερες από τις μεγάλες επιχειρήσεις έκλεισαν ή συνέστησαν στο προσωπικό τους να εργάζεται από το σπίτι σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η εξάπλωση του ιού. (Διαβάστε αναλυτικά).

Να σημειωθεί ότι την Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2020, οι αρχές της πρωτεύουσας της Κίνας, του Πεκίνου, κατέγραψαν τον πρώτο θάνατο που προέρχεται από την νέο κοροναϊό, μεταδίδει το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυo CCTV. Ο 50χρονος ασθενής, που είχε επισκεφθεί στις 8 Ιανουαρίου την Ουχάν, όπου ξεκίνησε η επιδημία του κοροναϊού, επιβεβαιώθηκε ότι είχε νοσήσει από τον ιό την 22α Ιανουαρίου, αναφέρει το CCTV. Εμφάνισε συμπτώματα όπως πυρετό, αφού επέστρεψε στο Πεκίνο επτά ημέρες αργότερα, ανακοίνωσε από την πλευρά της η Επιτροπή Υγείας της κινεζικής πρωτεύουσας.

Εν τω μεταξύ, με απίστευτη ταχύτητα δίνουν τη μάχη με τον χρόνο οι αρχές στην Κίνα, προκειμένου να ετοιμάσουν άμεσα δυο νοσοκομεία στη Γιουχάν, την οποία έχει θερίσει ο φονικός ιός. Τέσσερις κρατικές κατασκευαστικές ξεκίνησαν στις 24 Ιανουαρίου την κατασκευή του ενός νοσοκομείου 1.000 κλινών με πάνω από 1.000 εργάτες να δίνουν τα πάντα δουλεύοντας 24 ώρες το 24ωρο για να είναι έτοιμο το νοσοκομείο, σε χρόνο ρεκόρ, στις 2 Φεβρουαρίου και να μπορεί να λειτουργήσει στις 3 του μήνα.

Το σχετικό βίντεο προκαλεί δέος. Το Σάββατο ξεκίνησε και η κατασκευή του δεύτερου νοσοκομείου που θα είναι ακόμα μεγαλύτερο από το πρώτο με 1.300 κλίνες και θα είναι έτοιμο σε 2 εβδομάδες. (Διαβάστε αναλυτικά).

