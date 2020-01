Κόμπι Μπράιαντ: Ο χειριστής άλλαξε την τελευταία στιγμή την πορεία του ελικοπτέρου [vid & pics]

Κόμπι Μπράιαντ: Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, σημαντικό ρόλο έπαιξαν οι καιρικές συνθήκες, καθώς στο Λος Άντζελες επικρατούσε ομίχλη. Ενδεικτικό είναι και το γράφημα που δίνουν στη δημοσιότητα οι Los Angeles Times, όπου φαίνεται το ελικόπτερο, που είχε απογειωθεί από το αεροδρόμιο John Wayne με προορισμό το αεροδρόμιο Camarillo, να επιλέγει διαφορετική διαδρομή από αυτή που επέλεγε συνήθως και που είχε πραγματοποιήσει τουλάχιστον άλλες 20 φορές από τα τέλη του 2018. Ο λόγος που επιλέχθηκε διαφορετική διαδρομή είναι η περιορισμένη ορατότητα.

Μιλώντας σε αμερικανικά ΜΜΕ, εκπρόσωπος του NTSB δήλωσε ότι ο πιλότος του ελικοπτέρου στην τελευταία του μετάδοση προς τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας είπε ότι θα επιχειρήσει άνοδο για να αποφύγει τα σύννεφα. Τα στοιχεία του ραντάρ έδειξαν ότι το ελικόπτερο ανέβηκε στα 2.300 πόδια και στη συνέχεια ξεκίνησε μια αριστερή καθοδική στροφή. Η πρόσκρουση ήταν τόσο σφοδρή ώστε το ελικόπτερο έγινε κομμάτια και τα συντρίμμια του απλώθηκαν σε μια έκταση 180 μέτρων. «Υπάρχει το σημείο της σύγκρουσης σε έναν λόφο και ένα κομμάτι της ουράς του ελικοπτέρου βρίσκεται στην αριστερή πλευρά. Η άτρακτος βρίσκεται στην άλλη πλευρά του λόφου και ο κύριος κινητήρας είναι περίπου 90 μέτρα πιο πέρα», είπε χαρακτηριστικά.

Η Daily Mail δημοσίευσε μια σειρά φωτογραφιών - η εγκυρότητα των οποίων δεν έχει επιβεβαιωθεί - για τις οποίες υποστηρίζει ότι έχουν τραβηχτεί λίγα λεπτά μετά τη συντριβή του ελικοπτέρου.

Ο Paul Cline, βοηθός καθηγητής αεροναυτικής στο Πανεπιστήμιο City της Νέας Υόρκης δήλωσε στο New York Magazine ότι αν πετούσε με IFR (με τους κανόνες πτήσεις με όργανα) χρειαζόταν να περιμένει την σειρά του που σημαίνει ότι «περιμένεις στην ουρά ακόμα κι αν είσαι ο Κόμπι Μπράιαντ». Η τακτική αυτή δεν επελέγη με αποτέλεσμα ο πιλότος να αποφασίσει να αλλάζει συνεχώς κατεύθυνση και ύψος. Στο ηχητικό ντοκουμέντο ο ελεγκτής εναέριας κυκλοφορίας λέει προς τον πιλότο του μοιραίου ελικοπτέρου «πετάτε πολύ χαμηλά».

Σύμφωνα με τα αρχεία ομοσπονδιακής αεροπορίας που επικαλείται η Daily Mail, ο Άρα Ζομπαγιάν ήταν πιστοποιημένος πιλότος εμπορικού ελικοπτέρου εδώ και 12 χρόνια, πιστοποιημένος εκπαιδευτής πτήσεων εδώ και 2 χρόνια και εκπαιδευτής εδάφους εδώ και 11 χρόνια. Επίσης, είχε βαθμολογηθεί και εκπαιδευτεί ώστε να μπορεί να πετά σε καταστάσεις με έντονη ομίχλη. «Αυτό που προκάλεσε τη συντριβή του ελικοπτέρου παραμένει απροσδιόριστο, αλλά «όλα τα σημάδια» δείχνουν πως ο πιλότος δεν ήταν σε θέση να δει πού πήγαινε ενώ δεν χρησιμοποιούσε όργανα παρακολούθησης υψομέτρου με αποτέλεσμα να βασίζεται αποκλειστικά και μόνο στην όρασή του» ανέφερε πηγή από την αεροπορία στο Page Six.

Εικόνα από το Reuters, που ισχυρίζεται ότι πρόκειται για το μοιραίο ελικόπτερο του Κόμπι Μπράιαντ, λίγο πριν τη συντριβή



Σε μια ανατριχιαστική αποκάλυψη προχώρησε ο 40χρονος βετεράνος του ΝΒΑ, Τρέισι ΜακΓκρέιντι, που γνώριζε καλά τον Μπράιαντ. Ο Κόμπι του είχε πει στο ξεκίνημα της καριέρας του πως «θέλω να πεθάνω νέος, θέλω να περάσω στην αθανασία. Θέλω να κάνω την καριέρα μου, να γίνω και καλύτερος από τον Μάικλ Τζόρνταν». Όπως τόνισε φανερά συγκινημένος: «Τότε σκεφτόμουν ότι ήταν τελείως τρελός που μου τα έλεγε αυτά». Ο ΜακΓκρέιντι έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι ο Μπράιαντ τα έλεγε αυτά πριν αποκτήσει παιδιά. «Είμαι σίγουρος ότι αφού απέκτησε παιδιά δεν θα είχε το ίδιο σκεπτικό», σημείωσε.

