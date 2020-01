Σεισμός Αλβανία τώρα: 5 Ρίχτερ ταρακούνησαν τη γειτονική χώρα

Σεισμός Αλβανία τώρα: Σεισμική δόνηση 5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, σημειώθηκε περί τα 34 χιλιόμετρα βορειοδυτικά των Τιράνων στην Αλβανία.

Μέγεθος: 5.0 R

Επίκεντρο: 183 χλμ Δυτικά - Βορειοδυτικά της Φλώρινας

Εστιακό Βάθος: 10 χλμ

Felt #earthquake (#tërmet) M5.0 strikes 34 km NW of #Tirana (#Albania) 28 min ago. Please report to: //t.co/v96nYuOv5j pic.twitter.com/MynWDc2Atr