Brexit: Το συγκλονιστικό «αντίο» του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη Βρετανία με τον σκωτσέζικο ύμνο του αποχαιρετισμού [vids]

Brexit: Με ευρεία πλειοψηφία - όπως αναμενόταν - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 τη Συνθήκη Αποχώρησης, που καθορίζει τους όρους του διαζυγίου μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές, σε μία ιστορική ψηφοφορία, έδωσαν το «πράσινο φως» στη συμφωνία για το Brexit με 621 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 13 αποχές. Πρόκειται για το τελευταίο σημαντικό βήμα πριν από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στο τέλος της εβδομάδας, τρεισήμισι χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit στη Βρετανία.

Πριν από τη ψηφοφορία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στους Βρετανούς ευρωβουλευτές είπε: «Θα σας αγαπάμε πάντα και δεν θα είμαστε ποτέ μακριά». «Θα αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα στη διαπραγμάτευση για τη μελλοντική σχέση», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώπιον των βουλευτών στη σύνοδο της ολομέλειας στις Βρυξέλλες, πριν απευθυνθεί στους Βρετανούς. «Θα μας λείψετε», είπε χαρακτηριστικά. Το σώμα διέκοψε τη συνεδρίαση, με τους ευρωβουλευτές να τραγουδούν όρθιοι και με τα χέρια ενωμένα το παραδοσιακό σκωτσέζικο τραγούδι «Auld Lang Syne» για να αποχαιρετήσουν τη Βρετανία.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

Singing of Auld Lang Syne starts in the European Parliament as the Brexit Withdrawal Agreement is approved by MEPs//t.co/tzNNPSGZXc pic.twitter.com/pTiLrW0Qlf