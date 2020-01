Τουρκία Λιβύη: Η Γαλλία εντόπισε τουρκική φρεγάτα να σπάει το εμπάργκο [vids]

Τουρκία Λιβύη: Εξελίξεις στη λιβυκή κρίση, καθώς παρά τις αποφάσεις της Διεθνούς Διάσκεψης του Βερολίνου, το γαλλικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκολ» εντόπισε την Τετάρτη, στα ανοιχτά των λιβυκών ακτών, μια τουρκική φρεγάτα η οποία συνόδευε ένα φορτηγό πλοίο που μετέφερε θωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού με προορισμό την Τρίπολη της Λιβύης, όπως ανέφερε μια γαλλική στρατιωτική πηγή. Το φορτηγό πλοίο Bana, με σημαία Λιβάνου, έπιασε την Τετάρτη στο λιμάνι της Τρίπολης, σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Μάλιστα ο εξειδικευμένος ιστότοπος Marine Traffic, που παρακολουθεί όλα τα πλοία σε πραγματικό χρόνο, ανέφερε ότι το Bana έπλεε το απόγευμα στα ανοιχτά της Σικελίας. Παράλληλα, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ για τη Λιβύη Γάσαν Σαλαμέ κατήγγειλε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ τις συνεχείς παραβιάσεις των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν στις 12 Ιανουαρίου στο Βερολίνο από τη διεθνή κοινότητα για να σταματήσουν οι επεμβάσεις και οι παραδόσεις όπλων στις εμπόλεμες πλευρές. «Όλα αυτά τα στρατιωτικά γυμνάσια για τον ανεφοδιασμό των δύο πλευρών απειλούν να επισπεύσουν μια νέα πολύ πιο επικίνδυνη σύγκρουση. Παραβιάζουν το πνεύμα και το γράμμα της Διάσκεψης του Βερολίνου», υπογράμμισε ο απεσταλμένος του ΟΗΕ κατά τη διάρκεια βιντεοσύνδεσης με το Συμβούλιο Ασφαλείας. «Καλώ τις πλευρές και τους ξένους υποστηρικτές τους να απόσχουν από κάθε απρόσεκτη ενέργεια και να ανανεώσουν την εκπεφρασμένη δέσμευσή τους να εργαστούν υπέρ μιας εκεχειρίας», σημείωσε.

Ειδικότερα, ο απεσταλμένος του ΟΗΕ μίλησε για στρατιωτικές ενισχύσεις στα δύο στρατόπεδα - τις δυνάμεις του στρατάρχη Χαλίφα Χάφταρ, του ισχυρού άνδρα της ανατολικής Λιβύης, που προσπαθούν να κατακτήσουν την Τρίπολη από τον Απρίλιο, και αυτές του Φάγιεζ αλ - Σάρατζ, αρχηγού της Κυβέρνησης Εθνικής Ενότητας (GNA) που αναγνωρίζει ο ΟΗΕ. «Κινδυνεύουν να αναβιώσουν το φάντασμα μιας μεγάλης σύγκρουσης που θα καταβροχθίσει ολόκληρη την περιοχή», προειδοποίησε ο Γάσαν Σαλαμέ. «Οι εμπόλεμες πλευρές συνέχισαν να λαμβάνουν σημαντική ποσότητα σύγχρονων εξοπλισμών, μαχητών και συμβούλων που τους παρέχουν οι ξένοι υποστηρικτές τους, κατά παράβαση του εμπάργκο για τα όπλα καθώς και των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν από τους εκπροσώπους αυτών των χωρών στο Βερολίνο», ανέφερε ο Σαλαμέ. Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ μίλησε κυρίως για την ενίσχυση των δυνάμεων του Χάφταρ κατά μήκος των γραμμών του μετώπου στην Τρίπολη «με όπλα, εξοπλισμό, δυνάμεις πεζικού, συμπεριλαμβανομένων ξένων μαχητών». Υπήρξε «σημαντική αύξηση στις μεταγωγικές πτήσεις --αρκετές καθημερινά -- στο αεροδρόμιο Μπενίνα και στην αεροπορική βάση Αλ-Καντίμ στην ανατολική Λιβύη για να προμηθεύουν στρατιωτικούς εξοπλισμούς», διευκρίνισε.

Turkish ship that it landed in the port of Tripoli last Tuesday, January 28, 2020

This is confirmed by the General Command that it is a #Turkish invasion that violates all international laws and norms and violates the ceasefire in the western region.#GNA #Libya pic.twitter.com/lNgJUq8iRM