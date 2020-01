Brexit: Έφθασε η ώρα μηδέν - Η Βρετανία αποχαιρετά την ΕΕ [vid]

Brexit: Αυτό ήταν, το Brexit έγινε πράξη, η ΕΕ έχει πλέον ένα μέλος λιγότερο. Ο Economist, σε δημοσίευμα του, αναρωτιέται για το τι πραγματικά αλλάζει την Παρασκευή. Σημειώνει ότι η ζωή θα συνεχιστεί απολύτως κανονικά, με μία μικρή διαφορά: Οι βρετανοί πολίτες δεν θα είναι πλέον ευρωπαίοι πολίτες. Τα βρετανικά διαβατήρια θα συνεχίσουν να δίνουν στον κάτοχο τους τη δυνατότητα να ταξιδεύουν και να εργάζονται στην ηπειρωτική Ευρώπη, καθώς η Μ. Βρετανία παραμένει στην κοινή αγορά κατά τη μεταβατική περίοδο έως την 31η Δεκεμβρίου. Ταυτόχρονα, μέχρι αυτή την ημερομηνία, η ελευθερία στις κινήσεις των αγαθών, των ανθρώπων, των υπηρεσιών και των κεφαλαίων παραμένει σταθερή.

Η βασική διαφορά είναι νομική και θεσμική. Η Παρασκευή είναι το σημείο της μη επιστροφής στην ΕΕ. Το Ηνωμένο Βασίλειο θα συνεχίσει να εφαρμόζει τους νόμους της ΕΕ, αλλά δεν θα έχει λόγο στη διαμόρφωση τους. Όλοι οι βρετανοί υπουργοί, μέχρι και τον πρωθυπουργό Μπόρις Τζόνσον, θα σταματήσουν να λαμβάνουν μέρος στη διαδικασία της παραγωγής νόμων της ΕΕ. Οι 73 βρετανοί ευρωβουλευτές θα γυρίσουν σπίτι τους και μια από τις βρετανικές σημαίες που βρίσκονται στο ευρωκοινοβούλιο θα μπει σε Μουσείο.

Ο Economist καταλήγει στο κείμενο του με μια ρήση ενός βετεράνου γάλλου διπλωμάτη: Το Ηνωμένο Βασίλειο είχε τον καλύτερο δυνατό κόσμο. Τώρα αυτός ο κόσμος θα εξαφανιστεί.

Τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσαν την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 με τη σειρά τους τη συμφωνία αποχώρησης που καθορίζει τους όρους του Brexit, παραμονή της αποχώρησης των Βρετανών, και την επομένη της επικύρωσης από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτό το στάδιο, ένα τυπικό θέμα που διευθετήθηκε με γραπτή διαδικασία, ακολουθεί την επικύρωση που έγινε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου, από τους ευρωβουλευτές και την υπογραφή της συμφωνίας από την ΕΕ και τη Βρετανία στις 24 Ιανουαρίου, ανακοίνωσε το Συμβούλιο. Όλες οι διαδικασίες έχουν εκπληρωθεί και η αποχώρηση της Βρετανίας θα τεθεί σε ισχύ την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου 2020 στις 23.00 ώρα Βρετανίας και ώρα Γκρίνουιτς (+2 ώρες στην Ελλάδα).

«Η συμφωνία αποχώρησης επιτρέπει να διασφαλιστεί μια συντεταγμένη αποχώρηση της Βρετανίας από την Ένωση. Αφορά τα δικαιώματα των πολιτών, τον δημοσιονομικό κανονισμό, μια μεταβατική περίοδο, τα πρωτόκολλα για την Ιρλανδία και τη Βόρεια Ιρλανδία, την Κύπρο και το Γιβραλτάρ, τη διακυβέρνηση και άλλα σχετικά θέματα με τον χωρισμό», υπενθυμίζει το Συμβούλιο. Μετά την αποχώρηση των Βρετανών θα ακολουθήσει μεταβατική περίοδος έως τα τέλη Δεκεμβρίου, κατά τη διάρκεια της οποίας οι κοινοτικοί κανόνες θα συνεχίσουν να εφαρμόζονται, ενώ η Βρετανία δεν θα παίρνει πλέον θέση στις αποφάσεις της Ένωσης. Οι δύο πλευρές θα αρχίσουν μια νέα φάση διαπραγμάτευσης για την επίτευξη μιας συμφωνίας για τη μελλοντική τους σχέση, κυρίως μια συμφωνία ελευθέρου εμπορίου.

Υπενθυμίζεται ότι με ευρεία πλειοψηφία - όπως αναμενόταν - το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επικύρωσε την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου 2020 τη Συνθήκη Αποχώρησης, που καθορίζει τους όρους του διαζυγίου μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι ευρωβουλευτές, σε μία ιστορική ψηφοφορία, έδωσαν το «πράσινο φως» στη συμφωνία για το Brexit με 621 ψήφους υπέρ, 49 κατά και 13 αποχές. Πρόκειται για το τελευταίο σημαντικό βήμα πριν από την έξοδο του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ στο τέλος της εβδομάδας, τρεισήμισι χρόνια μετά το δημοψήφισμα για το Brexit στη Βρετανία. Πριν από τη ψηφοφορία, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν απευθυνόμενη στους Βρετανούς ευρωβουλευτές είπε: «Θα σας αγαπάμε πάντα και δεν θα είμαστε ποτέ μακριά». «Θα αφιερώσουμε όλη μας την ενέργεια, 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα για να καταλήξουμε σε αποτελέσματα στη διαπραγμάτευση για τη μελλοντική σχέση», τόνισε η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ενώπιον των βουλευτών στη σύνοδο της ολομέλειας στις Βρυξέλλες, πριν απευθυνθεί στους Βρετανούς. «Θα μας λείψετε», είπε χαρακτηριστικά. Το σώμα διέκοψε τη συνεδρίαση, με τους ευρωβουλευτές να τραγουδούν όρθιοι και με τα χέρια ενωμένα το παραδοσιακό σκωτσέζικο τραγούδι «Auld Lang Syne» για να αποχαιρετήσουν τη Βρετανία.

Singing of Auld Lang Syne starts in the European Parliament as the Brexit Withdrawal Agreement is approved by MEPs//t.co/tzNNPSGZXc pic.twitter.com/pTiLrW0Qlf