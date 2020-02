ΠΟΥ - Κορονοϊος: Νέα προειδοποίηση σε όλες τις χώρες για "τοπικά ξεσπάσματα" [vids & pics]

ΠΟΥ - Κορονοϊος: Η προειδοποίηση έρχεται ενώ η Κίνα μετρά 259 νεκρούς και 11.791 κρούσματα του ιού, με αποτέλεσμα η νεότερη επιδημία να έχει καταστεί σοβαρότερη από το ξέσπασμα του SARS την περίοδο 2002 - 2003. Την περασμένη εβδομάδα, ο ΠΟΥ προκήρυξε παγκόσμιο συναγερμό, προειδοποιώντας για πιθανή μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Στην νέα ανακοίνωση, ο ΠΟΥ αναφέρει: "Οι κατά τόπους κυβερνήσεις πρέπει να είναι προετοιμασμένες για πιθανή εισαγωγή κρουσμάτων, να τα αναγνωρίζουν όσο το δυνατόν συντομότερα και να είναι έτοιμες να λάβουν μέτρα αντιμετώπισης, αν αυτά διαδοθούν". Σε άλλη ενημέρωση αναφέρει πως, παρά την διεθνή προειδοποίηση "δεν υπάρχει λόγος να ληφθούν έκτακτα μέτρα που αφορούν τα ταξίδια και το εμπόριο".

Την Παρασκευή, οι ΗΠΑ απαγόρευσαν την είσοδο στους περισσότερους ξένους που επισκέφτηκαν την Κίνα, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες και ανακοίνωσαν αυστηρά μέτρα εντοπισμού κρουσμάτων. Σήμερα, ο αυστραλός πρωθυπουργός, Σκοτ Μόρισον, ακολούθησε τις ΗΠΑ, λαμβάνοντας ανάλογα προληπτικά μέτρα, ενώ είχαν προηγηθεί η Ιαπωνία, Ιταλία, Μονγκολία και Σιγκαπούρη.

