Λονδίνο επίθεση: Άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε πολίτες - Νεκρός ο δράστης [vids & pic]

Λονδίνο επίθεση: Συναγερμός σήμανε στο Λονδίνο, καθώς άνδρας οπλισμένος με μαχαίρι, επιτέθηκε σε περαστικούς. Αυτόπτες μάρτυρες έκαναν λόγο γιοα πυροβολισμούς, ενώ τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης μιλούν για πολλούς τραυματίες. Σύμφωνα με πληροφορίες, αξιωματικοί της Μητροπολιτικής Αστυνομίας του Λονδίνου πυροβόλησαν τον δράστη, σε δρόμο της περιοχής Streatham στο νότιο Λονδίνο.

Σύμφωνα με τις βρετανικές Αρχές, το περιστατικό έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατικό. Η αστυνομία ζητά από τους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή. Εκτιμάται ότι ο δράστης πρόλαβε να μαχαιρώσει αρκετούς ανθρώπους.

Δείτε τα βίντεο:

#BREAKING Footage from the incident in #London pic.twitter.com/yVpRcP8Bea