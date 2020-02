Brexit: Αρχίζει η διαπραγμάτευση ΕΕ - Βρενατίας για την επόμενη ημέρα

Brexit: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε σύσταση προς το Συμβούλιο για την έναρξη διαπραγματεύσεων με το Ηνωμένο Βασίλειο, με σκοπό τη σύναψη μιας νέας εταιρικής σχέσης. «Η σύσταση βασίζεται στις υπάρχουσες κατευθυντήριες γραμμές και στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, καθώς και στην πολιτική δήλωση που συμφωνήθηκε από την ΕΕ και το Ηνωμένο Βασίλειο τον Οκτώβριο του 2019», σημειώνεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής. Η σύσταση περιλαμβάνει ολοκληρωμένη πρόταση με τις οδηγίες διαπραγμάτευσης, όπου καθορίζονται τα πεδία εφαρμογής και οι όροι της μελλοντικής εταιρικής σχέσης με το Ηνωμένο Βασίλειο, όπως την οραματίζεται η Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι εν λόγω οδηγίες καλύπτουν όλους τους τομείς ενδιαφέροντος, όπως «την εμπορική και οικονομική συνεργασία, την επιβολή του νόμου και τη δικαστική συνεργασία σε ποινικές υποθέσεις, την εξωτερική πολιτική, την ασφάλεια και άμυνα», τη συμμετοχή σε προγράμματα της Ένωσης και άλλους θεματικούς τομείς συνεργασίας. Σε ειδικό κεφάλαιο για τη διακυβέρνηση καθορίζεται «ένα συνολικό πλαίσιο διακυβέρνησης που καλύπτει όλους τους τομείς της συνεργασίας σε θέματα οικονομίας και ασφάλειας».

We have issued a recommendation to the Council to open negotiations on a new partnership with the United Kingdom.

It is based on existing European Council guidelines as well as on the EU-UK Political Declaration from October 2019.#NewBeginnings 🇪🇺🇬🇧