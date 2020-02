LIVE εικόνα: Συναγερμός για πυροβολισμούς σε Πανεπιστήμιο του Τέξας - Δύο νεκροί και ένας τραυματίας

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σοβαρά μετά από περιστατικό με πυροβολισμούς στο χώρο των φοιτητικών εστιών του Texas A&M University. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για το δράστη. Σύμφωνα με τα αμερικάνικα μέσα ενημέρωσης, ένοπλος άνοιξε πυρ μέσα σε κοιτώνα που στεγάζονται οι πρωτοετείς. Δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο αν ο δράστης βρίσκεται ανάμεσα στα θύματα.

Η ασφάλεια του Πανεπιστημίου κάλεσε τους φοιτητές, τους καθηγητές και το προσωπικό να βρουν καταφύγιο και να μην εξέλθουν πριν από νεότερη ενημέρωση. Η ασφάλεια του Πανεπιστημίου γνωστοποίησε ότι όλα τα μαθήματα αναβλήθηκαν καθότι εξελίσσεται έρευνα για δολοφονία. Αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί περιμετρικά σε όλα τα σημεία εισόδου και εξόδου.

Live εικόνα

TEXAS COLLEGE SHOOTING: Two people were killed and another was wounded on Monday in a shooting at a Texas A&M University-Commerce, ABC News reported, citing campus police. //t.co/9dQK1fqxoT