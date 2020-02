Σεισμός τώρα Τουρκία: Νέα δόνηση 4,8 Ρίχτερ ταρακούνησε την ίδια περιοχή

Σεισμός τώρα Τουρκία: Η νέα σεισμική δόνηση έγινε στις 19.55 το βράδυ της Δευτέρας, 4/2/2020, 113 χιλιόμετρα ανατολικά της Μυτιλήνης και είχε εστιακό βάθος 10 χιλιόμετρα.

Περίπου μία ώρα πριν, στις 18.47 είχε προηγηθεί σεισμός 4,6 Ρίχτερ στην ίδια περιοχή.

Μιλώντας στο flash.gr ο καθηγητής Γεωλογίας και πρόεδρος του ΟΑΣΠ Ευθύμιος Λέκκας «η σεισμική δόνηση δεν μας προκαλεί ανησυχία καθώς εντάσσεται στη φυσιολογική μετασεισμική ακολουθία του σεισμού που έγινε πριν μία εβδομάδα στην περιοχή. Σίγουρα δεν πρόκειται ούτε για το ρήγμα της Ανατολίας, ούτε για το ρήγμα που έδωσε τον φονικό σεισμό των 6,8 ρίχτερ στην πόλη Ελαζίγ με τους 41 νεκρούς. Είναι αναμενόμενο να έχουμε τέτοια μετασεισμική ακολουθία».

A M4.9 earthquake has been reported by the USGS for 17km NNE of Akhisar, Turkey. Link: //t.co/B86tjBgGR6