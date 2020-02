Πούτιν Ερντογάν Συρία: Η Τουρκία δοκιμάζει τη Ρωσία με επιθέσεις εναντίον της σύμφωνα με το Reuters [vid]

Πούτιν Ερντογαν Συρία: Οι δύο χώρες υποστηρίζουν τις αντιτιθέμενες πλευρές στον σχεδόν δεκάχρονο πόλεμο της Συρίας, καθώς και στην κλιμάκωση της σύγκρουσης της Λιβύης, αλλά συνεργάστηκαν για να συγκρατήσουν μερικές από τις αιματοχυσίες και έχουν σφυρηλατήσει στενούς αμυντικούς δεσμούς τα τελευταία χρόνια. Μια επίθεση από δυνάμεις της φιλορωσικής κυβέρνησης της Συρίας που σκότωσαν οκτώ μέλη τουρκικού προσωπικού τη Δευτέρα αποτέλεσε τη μεγαλύτερη αμφισβήτηση για τους ρωσοτουρκικούς δεσμούς από τότε που διεξήχθη η συμφωνία τους το 2018 για την εξάλειψη των συγκρούσεων στη βορειοδυτική περιοχή Idlib της Συρίας.

Ο Ερντογάν δήλωσε στις ρωσικές δυνάμεις τη Δευτέρα εκεί να «κάνουν στην άκρη», ενώ η Τουρκία έπληξε δεκάδες στόχους σε αντίποινα. Η Μόσχα και η Άγκυρα στη συνέχεια υποστήριξαν ότι η Τουρκία είχε πει στη Ρωσία ότι έστειλε κύματα διαδοχικών ενισχύσεων στο Idlib.

"Θα βρεθούμε φυσικά και θα συζητήσουμε τα πάντα. Όχι με θυμό, όμως. Επειδή αυτοί που κάθονται με θυμό, έχουν απώλειες ", είπε ο Ερντογάν. Η Ρωσία υποστηρίζει τον πρόεδρο Bashar al-Assad στον πόλεμο στη Συρία, ενώ η Τουρκία υποστηρίζει επαναστάτες που κάποτε είχαν στόχο να τον ανατρέψουν.

