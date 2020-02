Κωνσταντινούπολη Αεροπλάνο: Κόπηκε στα δύο σε αεροδρόμιο της Τουρκίας [vid]

Κωνσταντινούπολη Αεροπλάνο: Συγκλονίζουν οι εικόνες από την συντριβή ενός αεροπλάνου στο αεροδρόμιο Sabiha Gökçen, που είναι το δεύτερο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Κωνσταντινούπολης. Το αεροπλάνο κόπηκε κυριολεκτικά στη μέση. Κατά τη διάρκεια της ανώμαλης προσγείωσης του, το αεροπλάνο της low cost τουρκικής εταιρείας Pegasus έφυγε από τον διάδρομο προσγείωσης, προσέκρουσε και κόπηκε στα δύο. Στο σημείο έσπευσαν οχήματα της Πυροσβεστικής και κατέσβησαν άμεσα την πυρκαγιά που είχε προκληθεί.

Επί τόπου έφτασαν και δεκάδες ασθενοφόρα για να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες στους επιβάτες και το πλήρωμα. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 177 άνθρωποι εκ των οποίων όλοι είναι καλά στην υγεία τους και δεν υπάρχει νεκρός. Το εν λόγω αεροπλάνο εκτελούσε την πτήση Σμύρνη - Κωνσταντινούπολη. Στις εικόνες που μεταδίδουν τουρκικά τηλεοπτικά δίκτυα από το σημείο, διακρίνεται η άτρακτος του αεροσκάφους, της εταιρείας Pegasus, να έχει κοπεί στα δύο. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών της Τουρκίας, που μίλησε στο CNN Turk, δεν υπάρχουν νεκροί από τη συντριβή. Ο διάδρομος προσγείωσης ήταν ολισθηρός εξαιτίας της σφοδρής βροχόπτωσης που πλήττει την Κωνσταντινούπολη. Στην Τουρκία επικρατεί σφοδρή κακοκαιρία με καταρρακτώδεις βροχές.

#BREAKING



A passenger plane gets off the track at Istanbul's Sabiha Gökçen Airport



A fire broke out at the plane, initial reports say. pic.twitter.com/0Fn53KFk7V