Ταϊλάνδη πυροβολισμοί: Στους 20 οι νεκροί από τους πυροβολισμούς [pics &vids]

Ταϊλάνδη πυροβολισμοί: Απελευθερώθηκαν όμηροι. Συγκλονιστικά βίντεο κάνουν το γύρο του κόσμου.

Ταϊλάνδη πυροβολισμοί: Στους 20 ανέρχονται οι νεκροί από τους πυροβολισμούς στρατιώτη σε εμπορικό κέντρο στην Ταϊλάνδη, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών. Την ίδια ώρα, ανατριχίλα προκαλούν τα βίντεο που ανάρτησε στα social media ο μακελάρης, λίγο πριν αρχίσει το αιματοκύλισμα.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο του υπουργείου Άμυνας της Ταϊλάνδης, αστυνομικοί και στρατιώτες εισέβαλαν στο εμπορικό κέντρο όπου ο ένοπλος κρατούσε ομήρους και βοήθησαν εκατοντάδες ανθρώπους να διαφύγουν. Λίγα λεπτά νωρίτερα, το τοπικό τηλεοπτικό δίκτυο Amarin μετέδωσε απευθείας εικόνες, στις οποίες διακρίνονται δεκάδες άνθρωποι να τρέχουν έξω από το εμπορικό κέντρο. Κάποιοι κρατούσαν στην αγκαλιά τους μικρά παιδιά, άλλοι βοηθούσαν ηλικιωμένους.

«Δεν γνωρίζουμε γιατί το έκανε. Φαίνεται ότι τρελάθηκε», είπε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας αναφερόμενος στον δράστη, τον Τζακραπάντ Τόμα. Νωρίτερα ο στρατιώτης είχε αναρτήσει στο Facebooκ ένα μήνυμα όπου ανέφερε ότι «ο θάνατος είναι αναπόφευκτος για όλους» και μια φωτογραφία, πιθανότατα του δικού του χεριού να κρατά ένα όπλο. Κάποια στιγμή, αφού είχε ξεκινήσει να πυροβολεί, ανήρτησε το μήνυμα «Να τα παρατήσω;» και στη συνέχεια ο λογαριασμός του έκλεισε.

Ο Τζακραπάντ Τόμα φέρεται ότι άνοιξε πυρ σε διάφορα σημεία της πόλης, η οποία απέχει 250 χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα Μπανγκόκ. Βρίσκεται ακόμη μέσα στο εμπορικό κέντρο και δεν έχει συλληφθεί, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Τα τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι οι αρχές έστειλαν τη μητέρα του στο σημείο για να τον πείσει να παραδοθεί. Σε ένα βίντεο, η γυναίκα εμφανίζεται να κλαίει και να αναρωτιέται «γιατί το έκανε;» ενώ μπαίνει σε ένα περιπολικό.

Σε άλλα βίντεο εικονίζεται ο στρατιώτης να βγαίνει από ένα αυτοκίνητο, μπροστά από το εμπορικό κέντρο και να πυροβολεί. Ο κόσμος τρέχει να σωθεί και ακούγονται πυρά. Σε βίντεο που τράβηξε ένας περαστικός διακρίνεται ένας άνδρας, πεσμένος δίπλα στη ρόδα ενός αυτοκινήτου, μέσα σε μια λίμνη αίματος, αλλά δεν είναι σαφές αν είναι νεκρός. Σε άλλες εικόνες που μεταδόθηκαν φαίνονται τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι, πεσμένοι στο έδαφος. Κανένας τους δεν κινείται.

Δείτε τα συγκλονιστικά βίντεο:

Footage of Police Commandos and Special Operators are working tirelessly to counter the on-going situation in #Thailand. Shooter is still on the loose. Police and Military are engaged in rescuing civilians and countering the suspect.#counterterrorism #breakingnews #shooting //t.co/msSbR6BAp1 — Silva Sword Security Organization (@thesilvasword) February 8, 2020

Thai soldier armed with assault rifle and other firearms, and who is still on the run, posted updates on his Facebook account while he was shooting people.#Thailand

pic.twitter.com/GGi8Q6Xxup — Pakistani Hawk (@SirajMumin) February 8, 2020