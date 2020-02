Νέα Υόρκη - Νέα επίθεση σε τμήμα: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε αστυνομικούς [vid & pics]

Επίθεση σε αστυνομικό τμήμα στη Νέα Υόρκη σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής, λίγες ώρες αφού σημειώθηκε ενέδρα ενόπλων κατά αστυνομικών στην ίδια περιοχή, με αποτέλεσμα ένας αστυνομικός να τραυματιστεί - ενώ υπάρχουν υπόνοιες πως ίσως ο δράστης να ήταν ο ίδιος και στις δύο επιθέσεις. Στην νεότερη επίθεση, ο άγνωστος μπήκε στο αστυνομικό τμήμα και άρχισε να πυροβολεί, τραυματίζοντας στο χέρι έναν αστυνομικό, πριν συλληφθεί.

Την προηγούμενη ημέρα, ένας ένοπλος άνοιξε πυρ κατά αστυνομικών που έκαναν περιπολία στο Μπρονξ, τραυματίζοντας τον έναν. Το θύμα τραυματίστηκε - όχι σοβαρά - στο σαγόνι και στον λαιμό. Το βίντεο που ήρθε στο φως της δημοσιότητας δείχνει τους αστυνομικούς να περιπολούν στην περιοχή του Μπρονξ. Το βαν τους, φαίνεται να είναι παρκαρισμένο, με τη σειρήνα αναμμένη στη βόρεια πλευρά της Οδού Σίμσον, στην περιοχή Χαντς Πόιντ. Ενώ το όχημα αρχίζει να κινείται, ο δράστης πιάνει το όπλο του και ρίχνει αρκετές φορές προς την πλευρά των αστυνομικών.

ADVISORY: Avoid the area of Southern Blvd & Longwood Ave in the Bronx due to a police involved shooting. Expect emergency vehicles and traffic in the area. Update to follow. pic.twitter.com/YrZ10Iu1tC