Oscars 2020 – Όσκαρ 2020: Live η 92η απονομή - Καλύτερη ταινία τα «Παράσιτα» - Σε Χοακίν Φίνιξ και Ρενέ Ζελβέργκερ τα πρώτα βραβεία ερμηνείας

Oscars 2020 – Όσκαρ 2020: Τα βραβεία για τον Α' Ανδρικό Ρόλο στον Χόακιν Φίνιξ για την ερμηνεία του στον Joker και για τον Α΄Γυναικείο στη Ρενέ Ζελβέργκερ για την ερμηνεία της ως Τζούντι Γκάρλαντ στη βιογραφική ταινία «Judy».

Oscars 2020 – Όσκαρ 2020: Τα Παράσιτα του Κορεάτη Μπονγκ Τζουν Χο επικράτησαν του χειρότερου εγκληματία, του Τζόκερ και του επικού 1917, κάνοντας τη μεγάλη έκπληξη. Το Parasite κέρδισε το Όσκαρ της καλύτερης ταινίας και παράλληλα τα περισσότερα Όσκαρ (καλύτερης ξενόγλωσσης, σκηνοθεσίας, σεναρίου), τέσσερα συνολικά, γράφοντας ιστορία στον θεσμό.

Ο Χόακιν Φίνιξ όπως αναμενόταν έκανε μια ομιλία με κοινωνικό πρόσωπο, μίλησε για το ρατσισμό, για τα δικαιώματα των ζώων, για την ανισότητα. Μίλησε φυσικά για το περιβάλλον, τονίζοντας ότι δεν πρέπει να σπαταλάμε τις πρώτες ύλες, και τόνισε ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε την κατανόηση και την αγάπη για να γίνονται οι αλλαγές ευκολότερες για όλους. Δήλωσε ευγνώμων που του δόθηκαν δεύτερες ευκαιρίες στη ζωή και τόνισε ότι ο δρόμος προς την εξηλέωση πρέπει να είναι κοινός. Δακρυσμένος, αναφέρθηκε στον αδελφό του, επίσης ηθοποιό, Ρίβερ Φίνιξ, που έφυγε από τη ζωή σε μικρή ηλικία από ναρκωτικά.

Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στα Οσκαρ τιμήθηκαν όλα τα πρόσωπα της βιομηχανίας του θεάματος που έφυγαν από τη ζωή μέσα στη χρονιά, με το αφιέρωμα να κλείνει με τον Κερκ Ντάγκλας που πέθανε μόλις πριν από λίγες ημέρες.



Η ενενηκοστή δεύτερη τελετή των βραβείων Όσκαρ, των κορυφαίων τιμητικών διακρίσεων του αμερικανικού κινηματογράφου, άρχισε το βράδυ της Κυριακής με μια εκκεντρική ερμηνεία της Τζανέλ Μονέ, τραγουδίστριας και ακτιβίστριας, με Τζόκερ να χορεύουν στους ρυθμούς ενός τραγουδιού από το φιλμ «Ένας υπέροχος γείτονας» (A beautiful day in the neighborhood).

Η διαδικασία ξεκίνησε με την απονομή του Β' Ανδρικού Ρόλου, τον οποίο κέρδισε... ο Μπραντ Πιτ. Ευχαρίστησε τον Κουέντιν Ταραντίνο για την ταινία που έκανε, ενώ αναφέρθηκε στο φίλο του Λεονάρντο Ντι Κάπριο, που συμπρωταγωνιστούν στην ταινία «Κάποτε… στο Χόλιγουντ».

Brad Pitt backstage, just moments after winning the Oscar for Best Supporting Actor. #Oscars pic.twitter.com/0vXToWTAgq — The Academy (@TheAcademy) February 10, 2020

Το Όσκαρ για τον καλύτερο Β' Γυναικείο ρόλο πήρε η Λόρα Ντερν για την ταινία Marriage Story, η οποία αφιέρωσε το βραβείο στους γονείς της, βάζοντας τα κλάματα.

Το Όσκαρ Σκηνοθεσίας κατέκτησε η ταινία... Parasite.

Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία anime, πήγε στο... Toy Story 4, το οποίο σάρωσε για δεύτερη συνεχόμενη φορά στη μεγάλη γιορτή του κινηματογράφου.

Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία anime μικρού μήκους πήγε στο... Hair Love.

Το Όσκαρ πρωτότυπου σεναρίου πήγε στην Κορεάτικη ταινία, για πρώτη φορά στην ιστορία του θεσμού, Parasite.

Το Όσκαρ για την ταινία καλύτερα προσαρμοσμένου (διασκευασμένου) σεναρίου κέρδισε η Jojo Rabbit και ο Τάικα Γουαϊτίτι.

Το Όσκαρ για την καλύτερη ζωντανή ταινία μικρού μήκους πήρε η The Neighbors' Window και ο Marsall Cury.

Το Όσκαρ για το καλύτερο Σχέδιο Παραγωγής πήγε στην ταινία Once Upon A Time... In Hollywood.

Το Όσκαρ για τα καλύτερα κοστούμια κέρδισε η ταινία Little Women και η σχεδιάστρια Ζακλίν Ντουράν.

Το Όσκαρ για την καλύτερη ταινία ντοκιμαντέρ πήγε στη... American Factory.

Το βραβείο για το ντοκιμαντέρ μικρού μήκους πήγε στο Learning to skateboard in a warzone (if you are a girl), το οποίο γυρίστηκε στο εμπόλεμο Αφγανιστάν.

Το βραβείο για το καλύτερο μοντάζ ήχου πήγε στην ταινία Ford v. Ferrari.

Το Όσκαρ για το καλύτερο mix ήχου πήγε στην ταινία 1917.

Το βραβείο της καλύτερης διεύθυνσης φωτογραφίας πήγε στην ταινία 1917 και στον Ρότζερ Ντίκινς.

Το βραβείο καλύτερης επεξεργασίας πήρε η ταινία Ford v. Ferrari.

Το Όσκαρ για τα καλύτερα οπτικά εφέ κέρδισε η ταινία... 1917.

Το βραβείο για το καλύτερο μακιγιάζ και χτένισμα κέρδισε η ταινία... Bombshell.

Το βραβείο καλύτερης ξενόγλωσσης ταινίας πήγε στην κορεάτικη παραγωγή Parasite.

Το βραβείο για το καλύτερο μουσικό θέμα κέρδισε η ταινία... Τζόκερ.

Το βραβείο για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι κέρδισε ο Έλτον Τζον και η ταινία Rocketman.

Η εκρηκτική εμφάνιση του Έμινεμ

Ολόκληρο το Dolby Theater όρθιο για να χειροκροτήσει τον Εμινεμ. Η πρώτη φορά απόψε που σηκώθηκαν όλοι όρθιοι.