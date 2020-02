Κακοκαιρία Κιάρα: Νεκροί και καταστροφές στη Βόρεια Ευρώπη [vid & pics]

Κακοκαιρία Κιάρα: Χάος έχει προκαλέσει στη βόρεια Ευρώπη η επέλαση της κακοκαιρίας Κιάρα. Επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους ενώ τα έντονα καιρικά φαινόμενα έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και πολλές καταστροφές.

Κακοκαιρία Κιάρα: Στην Πολωνία, μια 52χρονη γυναίκα και οι δύο κόρες της, ηλικίας 15 και 21 ετών, σκοτώθηκαν σήμερα Τρίτη στο Μπουκόβινα Τατρζάνσκα, ένα χιονοδρομικό κέντρο στο νότιο τμήμα της χώρας, όταν οι σφοδροί άνεμοι ταχύτητας 100 χλμ που έπνεαν στην περιοχή είχαν ως αποτέλεσμα να ξεκολλήσει η στέγη ενός καταστήματος με είδη σκι. Η μητέρα και το 15χρονο κορίτσι πέθαναν επιτόπου, ενώ η 21χρονη υπέκυψε στα τραύματά της στο νοσοκομείο. Το τέταρτο θύμα, ο πατέρας της οικογένειας, νοσηλεύεται σε νοσοκομείο, σε κατάσταση σοκ, μεταδίδει το ιδιωτικό τηλεοπτικό δίκτυο Polsat News.

Do you want to know what Tuesday's weather has in store?

Here's the 4-cast 👇👇👇👇 pic.twitter.com/1hPXBgQLGj — Met Office (@metoffice) February 10, 2020

Στην Τσεχία, ένας άνδρας έχασε τη ζωή του σε ένα τροχαίο δυστύχημα που προκλήθηκε από την πτώση ενός δέντρου. Πολλοί άνθρωποι τραυματίστηκαν στη χώρα, με τους ανέμους, που συνοδεύουν την Κιάρα, να πνέουν με ταχύτητα έως και 180 χλμ/ώρα. Στην Πράγα, δύο έφηβοι τραυματίστηκαν από δέντρο που ξεριζώθηκε.

Στη Σλοβενία, ένας 52χρονος καταπλακώθηκε, ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητό του, από ένα δέντρο που ξεριζώθηκε. Οι αρχές ζητούν από τους πολίτες να παραμείνουν στα σπίτια τους. Στη νότια Σουηδία, ένας ιστιοπλόος σκοτώθηκε μετά την ανατροπή του σκάφους του. Αγνοείται ένας άνθρωπος που τον συνόδευε.

Στη Μ. Βρετανία και συγκεκριμένα στο Λονδίνο, ένας άνδρας σκοτώθηκε, ενώ οδηγούσε το αυτοκίνητό του, μετά την πτώση ενός δέντρου σε δρόμο στα νοτιοδυτικά προάστια της βρετανικής πρωτεύουσας.40-80 εκατοστά βροχής έχουν πέσει το τελευταίο 24ωρο στο μεγαλύτερο τμήμα της Βόρειας Βρετανίας με την κυβέρνηση να δεσμεύεται πως θα παράσχει οικονομική υποστήριξη στους κατοίκους των περιοχών που έχουν πληγεί από την καταιγίδα. Περίπου 180 προειδοποιήσεις για πλημμύρες παραμένουν σε ισχύ, σε σχεδόν ολόκληρη τη Βρετανία.

Βίντεο-οδοιπορικό του Telegraph στη Βρετανία αποτυπώνει τις καταστροφές και τις πλημμύρες που υπέστησαν μεγάλες περιοχές στο Νησί. Ολόκληρες πόλεις βυθίστηκαν σε ενάμισι μέτρο νερό, σπίτια πλημμύρισαν, η θάλασσα βγήκε στην ξηρά στις ακτές και καλλιέργειες μετατράπηκαν σε λίμνες στην ενδοχώρα. Οι μετεωρολόγοι έκαναν λόγο για «τη χειρότερη καταιγίδα του αιώνα», ανέμους εξαιρετικά δυνατούς που άγγιζαν τα 130 χιλιόμετρα την ώρα και μεγάλα ύψη βροχής.

Η συγκλονιστική στιγμή που οι άνεμοι παρασύρουν ένα μικρό παιδί

Η στιγμή που ένα μικρό παιδί παρασύρεται από τους ισχυρούς ανέμους της κακοκαιρίας που πλήττει τη Βρετανία, κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Σύμφωνα με πληροφορίες βρετανικών Μέσων, το παιδί ήταν έξω με την οικογένειά του στο Μπλάκπουλ του Λανκασάιρ, όταν μία ισχυρή ριπή αέρα το παρέσυρε από το καρότσι και το πέταξε προς τον δρόμο.

Αν και το βίντεο τελειώνει χωρίς να δείξει τι τελικά συνέβη, ένας μάρτυρας τόνισε ότι το παιδί σώθηκε. Ο ίδιος υποθέτει πως επρόκειτο για οικογένεια τουριστών που βρίσκονταν στην περιοχή, καθώς όλοι οι ντόπιοι απέφευγαν να βγουν έξω λόγω της ισχυρής κακοκαιρίας που σφυροκοπά ολόκληρη τη χώρα.