Ιντλίμπ Συρία: Κατάρριψη συριακού ελικοπτέρου πάνω από την Ιντλίμπ - Το συγκλονιστικό βίντεο [vid]

Ιντλίμπ Συρία: Το TRT Haber δεν έδωσε άλλες πληροφορίες για το συμβάν, το οποίο σημειώνεται μία ημέρα αφού ο συριακός κυβερνητικός στρατός σκότωσε πέντε Τούρκους στρατιώτες στη βορειοδυτική Συρία, προκαλώντας τα αντίποινα των τουρκικών στρατευμάτων στην περιοχή. Σύμφωνα με δύο διοικητές των σύρων ανταρτών, το ελικόπτερο καταρρίφθηκε από πύραυλο εδάφους- αέρος τον οποίο εκτόξευσαν οι δυνάμεις τους.

Στο μεταξύ το Κρεμλίνο επισήμανε σήμερα ότι πρέπει να σταματήσουν οι επιθέσεις εναντίον των ρωσικών και των συριακών δυνάμεων στην επαρχία Ιντλίμπ και να εφαρμοστεί η ρωσοτουρκική συμφωνία για τη βορειοδυτική Συρία. «Το πιο σημαντικό είναι να τερματιστεί οποιαδήποτε τρομοκρατική δραστηριότητα εναντίον των συριακών ενόπλων δυνάμεων και των ρωσικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων. Θεωρούμε αυτού του είδους τις στρατιωτικές επιχειρήσεις απαράδεκτες», τόνισε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ μιλώντας στους δημοσιογράφους.

