Κορονοϊός: Αυτό είναι το νέο του όνομα που ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας [vid]

Κορονοϊός: Η ονομασία «Covid-19» δόθηκε στον κορονοϊό, όπως ανακοίνωσε ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ). «Τώρα έχουμε ένα όνομα για την ασθένεια και είναι το Covid-19», δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τεντρός Αντχανόμ Γκεμπρεγέσιους σε δημοσιογράφους στη Γενεύη. Όπως εξήγησε, το «co» αντανακλά στο «corona» (κορώνα), το «vi» στο «virus» (ιός) και το «d» στο «disease» (ασθένεια). «Εάν επενδύσουμε τώρα σε λογικές και τεκμηριωμένες παρεμβάσεις, έχουμε μια ρεαλιστική πιθανότητα να σταματήσουμε την επιδημία του Covid-19. Εάν δεν το κάνουμε, είναι πολύ πιθανό να έχουμε περισσότερες περιπτώσεις -με πολύ μεγαλύτερο κόστος- στα χέρια μας», προειδοποίησε ο ίδιος.

Ο αριθμός των θυμάτων και των κρουσμάτων αυξάνεται σε εκθετικό βαθμό κυρίως στην Κίνα, αλλά και σε άλλες χώρες, με τους νεκρούς να υπερβαίνουν τους 1.000.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, κάνοντας λόγο για μια επιδημία αποτελεί «πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο», κάνοντας παράλληλα έκκληση στις χώρες να μοιράζονται τα δείγματα του ιού που διαθέτουν και να επιταχύνουν τις έρευνές τους για φάρμακα ή εμβόλια.

Συγκεκριμένα, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ στην εναρκτήρια ομιλία του σε συνέδριο σημείωσε: «Με το 99% των κρουσμάτων στην Κίνα, αυτή (η επιδημία) παραμένει κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη χώρα αυτή, όμως αποτελεί και πολύ σοβαρή απειλή για τον υπόλοιπο κόσμο». Ο ίδιος σημείωσε ότι τα τελευταία κρούσματα ασθενών με κορονοϊό που δεν είχαν ποτέ επισκεφθεί την Κίνα μπορεί να είναι απλά «η κορυφή του παγόβουνου».

Την ίδια ώρα, το ενδεχόμενο ο νέος κορονοϊός να εξαπλωθεί περίπου στα δύο τρίτα του παγκόσμιου πληθυσμού αφήνει ανοιχτό κορυφαίος επιδημιολόγος του Χονγκ Κονγκ.

Ο καθηγητής Γκάμπριελ Λούανγκ, επικεφαλής της σχολής δημόσιας Υγείας στο Πανεπιστήμιο του Χονγκ Κονγκ, δήλωσε ότι οι περισσότεροι ειδικοί εκτιμούν πως κάθε άνθρωπος που μολύνεται με τον ιό μπορεί να τον μεταδώσει σε περίπου ακόμα 2,5 άτομα, γεγονός που ανεβάζει το «ποσοστό επίθεσης» στο 60-80%. «Το 60% του παγκόσμιου πληθυσμού είναι ένας φρικτά μεγάλος αριθμός» δήλωσε ο Λούανγκ στην εφημερίδα Guardian στο Λονδίνο. Διαβάστε αναλυτικά

