Κορονοϊός 2020 Κίνα: Στους 1.110 οι νεκροί [vid & pics]

Κορονοϊός 2020 Κίνα: Και οι δύο αριθμοί είναι χαμηλότεροι από τους απολογισμούς της προηγουμένης (108 και 2.478 αντίστοιχα). Ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που επιβεβαιώθηκαν χθες είναι ο χαμηλότερος που έχει καταγραφεί από την 30ή Ιανουαρίου. Ο συνολικός αριθμός των θανάτων εξαιτίας της επιδημίας ανήλθε σε 1.115 ως τα μεσάνυχτα της 11ης Φεβρουαρίου, ενώ ο συνολικός αριθμός των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων ανέρχεται σε 44.653.

Οι περισσότεροι θάνατοι (94) καταγράφηκαν στην επαρχία Χουμπέι, την εστία της επιδημίας, όπως και τα περισσότερα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα (1.638). Στην Ουχάν, πρωτεύουσα αυτής της επαρχίας, εντοπίστηκε για πρώτη φορά ο ιός τον Δεκέμβριο.

Τριάντα εννέα νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα μόλυνσης από τον κοροναϊό που εμφανίστηκε για πρώτη φορά τον Δεκέμβριο στην πόλη Ουχάν (κεντρική Κίνα) εντοπίστηκαν πάνω στο κρουαζιερόπλοιο Diamond Princess, το οποίο παραμένει ακινητοποιημένο έξω από το λιμάνι στη Γιοκοχάμα, ανακοίνωσε σήμερα ο υπουργός Υγείας της Ιαπωνίας. Με τον εντοπισμό των νέων κρουσμάτων, το σύνολο στο σκάφος αυξάνεται σε 174.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων που έγιναν σε 53 επιβαίνοντες στο κρουαζιερόπλοιο έδειξαν ότι «39 άνθρωποι» έχουν μολυνθεί, τόνισε σε δημοσιογράφους ο υπουργός Κατσουνόμπου Κάτο, προσθέτοντας ότι ένας από τους υπεύθυνους για την καραντίνα έχει επίσης μολυνθεί από τον ιό.Τουλάχιστον 174 από τους περίπου 3.700 επιβαίνοντες στο Diamond Princess έχουν προσβληθεί από τον 2019-nCoV, μετέδωσε το ιαπωνικό δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο.

Το άκρως ανησυχητικό στοιχείο είναι το ποσοστό που εμφανίζεται πλέον θετικό στους επιβάτες που υπόκεινται σε έλεγχο. Το τελευταίο 24ωρο εξετάστηκαν 53 άτομα, εκ των οποίων τα 39 αποδείχθηκαν θετικά στην παρουσία του ιού. Παράλληλα, ανακοινώθηκε η λίστα με την προέλευση των επιβατών στο πλοίο. Όπως έγινε γνωστό, οι τουρίστες που ταξιδεύουν με το Diamond Princess είναι 1455, ενώ υπάρχουν και 802 άτομα πλήρωμα.

Οι επιβάτες είναι:

Το πλοίο που απέπλευσε από το λιμάνι του Χονγκ Κονγκ, κατέφτασε στη θάλασα της Ιαπωνίας την περασμένη εβδομάδα. Όταν έγινε ο έλεγχος στα πρώτα 300 άτομα, εντοπίστηκαν κρούσματα, αλλά σε πολύ μικρότερο ποσοστό σε σχέση με τον αριθμό των ελέγχων. Η κατάσταση αυτή δείχνει να έχει ανατραπεί προς το χειρότερο, ενώ η εντολή για απομόνωση των ασθενών στις καμπίνες τους και η χρήση χειρουργικών μασκών στους υπόλοιπους, εξακολουθεί να υφίσταται.

Οι έλεγχοι πάντως στους επιβάτες συνεχίζονται, ενώ η καραντίνα που έχει επιβληθεί από τις ιαπωνικές αρχές στο πλοίο, εκπνέει στις 19 Φεβρουαρίου, δηλαδή 14 ημέρες μετά την εμφάνισή του στο λιμάνι της Γιοκοχάμα.

Ομάδα Βρετανών επιστημόνων στο Imperial College του Λονδίνου ξεκίνησε δοκιμές εμβολίου σε ποντίκια για τον κορονοϊό. «Δοκιμάσαμε το εμβόλιο που δημιουργήσαμε σε ποντίκια», δήλωσε ο ερευνητής Πολ ΜακΚέι στο Λονδίνο, σε συνέντευξη στο γαλλικό πρακτορείο AFP. «Ελπίζουμε ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες θα μπορέσουμε να δούμε την ανταπόκριση που είχε στα ποντίκια, στο αίμα τους, την αντίδραση αντισωμάτων τους στον κορονοϊό», προσθέτει.

Οι επιστήμονες στο Imperial College του Λονδίνου ελπίζουν ότι η έρευνα σχετικά με τη νόσο θα βοηθήσει στην ανάπτυξη εμβολίου για τον κορονοϊό. «Ελπίζουμε να είμαστε οι πρώτοι που θα πάρουν αυτό το συγκεκριμένο εμβόλιο σε ανθρώπινες κλινικές μελέτες και αυτός είναι ο προσωπικός μας στόχος», εξηγεί ο ΜακΚέι. «Μόλις ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, δηλαδή η δοκιμή - η οποία μπορεί να διαρκέσει μερικούς μήνες - μπορεί να ξεκινήσει αμέσως μια δοκιμή αποτελεσματικότητας στους ανθρώπους», πρόσθεσε ο ΜακΚέι.

Researchers at Imperial College London said their goal is to have an effective and safe way of halting the spread of the novel #coronavirus by the end of the year //t.co/xk1pRyEJE0 pic.twitter.com/mXUoY9Bo0R