ΧΥΤΥ ΧΥΤΑ δίκη: Ποιοι κρίθηκαν ένοχοι για το μεγάλο σκάνδαλο στην Κύπρο

ΧΥΤΥ ΧΥΤΑ δίκη: Ενόχους έκρινε το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας πέντε από τους κατηγορούμενους για την πολύκροτη υπόθεση. Υπό κράτηση τέθηκαν όλοι μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου για επιβολή ποινής.

ΧΥΤΥ ΧΥΤΑ δίκη: Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας εξέδωσε την επιφυλαχθείσα απόφασή του στην υπόθεση ΧΥΤΥ-ΧΥΤΑ εναντίον των 8 Κατηγορούμενων από τους 16 που παρέμειναν μετά από την παραδοχή 5 εκ των αρχικών κατηγορουμένων και την αναστολή ποινικής δίωξης ενός εξ αυτών. Το δικαστήριο με την μακροσκελή απόφασή του, αποτελούμενη από 250 σελίδες, αφού αξιολόγησε τη μαρτυρία, βρήκε ένοχους και καταδίκασε 5 από τους κατηγορούμενους ενώ αθώωσε τους άλλους 3. Η ακροαματική διαδικασία υπήρξε μακρά. Κατέθεσαν συνολικά 87 μάρτυρες για την Κατηγορούσα Αρχή και αρκετοί για την πλευρά των Κατηγορουμένων.

Ένοχοι κρίθηκαν οι κατηγορούμενοι, Δημήτρης Πατσαλίδης, Οικονομικός Διευθυντής του Δήμου Πάφου και Οικονομικός Σύμβουλος του ΧΥΤΑ Πάφου, Μιχάλης Πάντης Λειτουργός Υπουργείου Εσωτερικών, Γιώργος Κουλλαπής Λειτουργός του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Ανδρέας Λουρουτζιάτης πρώην Δήμαρχος Λάρνακας καθώς και την εταιρεία Helector του Λεωνίδα Πόμπολα.Το δικαστήριο αθώωσε τον Αντώνιο Κουρουζίδη.

Οι κατηγορίες στις οποίες κρίθηκαν ένοχοι αφορούν στα αδικήματα της συνωμοσίας, του δεκασμού δημόσιου λειτουργού, της δωροδοκίας, της επίδειξης εύνοιας από δημόσιους αξιωματούχους, της κατάχρησης εξουσίας και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Ειδικότερα με βάση την ετυμηγορία του Δικαστηρίου η Κατηγορούμενη Εταιρεία 15 δωροδόκησε τον Κατηγορούμενο 1 με το ποσό των €124.600, τον Κατηγορούμενο 2 με το ποσό των €10.000, τον Κατηγορούμενο 6 με το ποσό των €138.000 και τον Κατηγορούμενο 7 με το ποσό των €100.000. Κρίθηκε, επίσης, ένοχη για σειρά αδικημάτων, μεταξύ των οποίων του δεκασμού δημόσιου λειτουργού και ενεργούς δωροδοκίας και η Κατηγορούμενη 15 Εταιρεία.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λευκωσίας αποφάσισε πως όλοι οι κατηγορούμενοι τεθούν υπό κράτηση μέχρι τις 24 Φεβρουαρίου για επιβολή ποινής.

Το χρονικό της υπόθεσης

Σύμφωνα με το cyprustimes, η εκδίκαση της υπόθεσης ξεκίνησε το 2016 , έκτοτε πέντε πρόσωπα καταδικάστηκαν, δύο πρόσωπα αθωώθηκαν το Μάρτιο του 2019, δύο το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν υπήρχε καμία υπόθεση εναντίον τους ( Θ. Λώλος, Εταιρεία Enviroplan) και στις 7.2.2020 θα εκδοθεί η απόφαση για τους υπόλοιπους κατηγορούμενους που δεν παραδέχτηκαν ενοχή. Συγκεκριμένα στην υπόθεση έχουν ήδη καταδικαστεί μετά από παραδοχή οι Σάββας Βέργας σε διετή φυλάκιση, Δημήτρης Γιαννακόπουλος 18 μήνες με αναστολή, Χριστάκης Πέτρου 10 μήνες με αναστολή, Ιμάντ Μπακλέ σε 10 μήνες με αναστολή και ο Ευτύχιος Μαληκκίδης σε δεκαπεντάμηνη φυλάκιση.

Σημειώνεται ότι η Ελληνική Εταιρεία Enviroplan Μελετητική Σύμβουλοι Αναπτυξιακών & Τεχνικών Έργων Α.Ε όπως και ο διευθυντής της Θεοφάνης Λώλος, απαλλάχθηκαν από τις δύο κατηγορίες και αθωώθηκαν. Συγκεκριμένα, ο Θεοφάνης Λώλος και η Enviroplan αντιμετώπιζαν από κοινού την κατηγορία που αφορά το αδίκημα της απάτης, ενώ η εταιρεία αντιμετώπιζε και την κατηγορία της συνωμοσίας προς καταδολίευση.

Τις δύο αυτές κατηγορίες αντιμετώπιζε και η Helector Cyprus Ltd, κατηγορούμενη στην ίδια υπόθεση, η οποία επίσης αθωώθηκε και απαλλάχθηκε των κατηγοριών αυτών, ωστόσο κλήθηκε σε απολογία για άλλες κατηγορίες που αντιμετωπίζει για τις οποίες αποδείχθηκε εκ πρώτης όψεως υπόθεση εναντίον της.

Σύμφωνα με το ιστορικό της υπόθεσης και το κατηγορητήριο, οι κατηγορίες αφορούν αξιόποινες πράξεις που αποδίδονται στους κατηγορούμενους, πρόσωπα που κατά τον ουσιώδη χρόνο ήταν ο Οικονομικός Διευθυντής του Δήμου Πάφου και Οικονομικός Σύμβουλος του ΧΥΤΑ Πάφου Δημήτρης Πατσαλίδης, oι δημόσιοι λειτουργοί στο Υπουργείο Εσωτερικών Μιχάλης Πάντης, Αντώνιος Κουρουζίδης και Γεώργιος Κουλλαπής, ο πρώην Δήμαρχος Λάρνακας Ανδρέας Λουρουτζιάτης, η υπεύθυνη εταιρεία Helector Cyprus Ltd καθ` όν χρόνο βρισκόταν σε εξέλιξη η κατασκευή, λειτουργία και συντήρηση του κεντρικού αποχετευτικού συστήματος συλλογής και επεξεργασίας των οικιακών αποβλήτων της περιοχής της μείζονος Πάφου (ΧΥΤΑ Πάφου) και η κατασκευή υποδομής του συστήματος αποχέτευσης Λάρνακας (ΧΥΤΥ Κόσιης), (Helector Cyprus Ltd) και τέλος ο ιατρός Νικόλας Κουλλαπής και η εταιρεία του N. E. MIDORIACO LTD.

Το κατηγορητήριο της υπόθεσης περιλαμβάνει 83 κατηγορίες που αφορούν στα αδικήματα συνωμοσίας προς καταδολίευση, του δεκασμού δημόσιου λειτουργού, της δωροληψίας από δημόσιο αξιωματούχο, της αθέμιτης απόκτησης περιουσίας, της απόσπασης από δημόσιο λειτουργό, της κατάχρησης εξουσίας, της δωροληψίας και επίδειξης εύνοιας από δημόσιο λειτουργό, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της αθέμιτης απόκτησης περιουσιακού οφέλους από λειτουργό του δημοσίου και της απόσπασης χρημάτων με ψευδείς παραστάσεις.