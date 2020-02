Γκουαϊδό Βενεζουέλα: Πεδίο μάχης το αεροδρόμιο [vids]

Γκουαϊδό Βενεζουέλα: Χιλιάδες κόσμου τον περίμεναν, ωστόσο υπήρξαν και έντονες αποδοκιμασίες. Έξω από το αεροδρόμιο ξέσπασαν σοβαρά επεισόδια και ο χώρος μετατράπηκε σε πεδίο μάχης ανάμεσα σε βουλευτές της αντιπολίτευσης και σε υποστηρικτές του προέδρου Νικολάς Μαδούρο.

Ο Χουάν Γκουαϊδό έγινε αποδέκτης της οργής μιας γυναίκας που τον κατηγόρησε για προδοσία. Ο Γκουαϊδό όπως φαίνεται στο βίντεο κινήθηκε απειλητικά προς τη γυναίκα, με αποτέλεσμα ο κόσμος που παρακολουθούσε να τον γιουχάρει.

“Traitor! You’re a traitor to the homeland!”



Juan Guaidó arrives in Caracas after his latest regime change lobbying tour and is immediately jeered and confronted by an employee of a Venezuelan airline sanctioned by his US paymasters pic.twitter.com/SxaimDzgKl