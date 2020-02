Ερντογάν: Οργισμένη αντίδραση για τη Συρία - «Θα τους πλήττουμε όπου τους βρούμε» - Πυρά και για Πούτιν [vid]

Ερντογάν: «Η Τουρκία θα πλήττει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις όπου τις συναντά στη βόρεια Συρία, αν πληγεί και άλλος τούρκος στρατιώτης, και μπορεί να κάνει και χρήση αεροπορικής ισχύος», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος κατηγόρησε εξάλλου τη Ρωσία ότι συμμετέχει στη «σφαγή» αμάχων στη βορειοδυτική Συρία. Σε ομιλία του στην Άγκυρα, δήλωσε πως η Τουρκία είναι αποφασισμένη να απωθήσει τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις μέχρι το τέλος Φεβρουαρίου πέραν των τουρκικών θέσεων παρατήρησης στη βορειοδυτική επαρχία Ιντλίμπ.

«Αν υπάρξει ο παραμικρός τραυματισμός στρατιώτη μας σε θέση παρατήρησης ή αλλού, δηλώνω από εδώ ότι θα πλήττουμε τις δυνάμεις του καθεστώτος παντού από σήμερα, ανεξάρτητα από τα σύνορα της Ιντλίμπ ή τις προβλέψεις της συμφωνίας του Σότσι», δήλωσε, αναφερόμενος στη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός του 2018. «Θα το πράξουμε χρησιμοποιώντας οποιαδήποτε απαραίτητα μέσα, στον αέρα ή στο έδαφος, χωρίς να διστάσουμε, χωρίς να επιτρέψουμε οποιαδήποτε χρονοτριβή», δήλωσε ο Ερντογάν απευθυνόμενος σε μέλη του κόμματός του, του AKP, στην Άγκυρα. Η Ρωσία, η οποία διαθέτει μια αεροπορική βάση στη Συρία, ελέγχει εδώ και χρόνια τον εναέριο χώρο της Ιντλίμπ. «Το καθεστώς και οι ρωσικές δυνάμεις (...) που το υποστηρίζουν επιτίθενται αδιάκοπα σε αμάχους, διαπράττουν σφαγές και αιματοχυσίες», πρόσθεσε σε μια σπάνια φραστική επίθεσή του εναντίον της Μόσχας, σημαντικής συμμάχου του συριακού καθεστώτος, αλλά και συναναδόχου με την Άγκυρα της διαδικασίας της Αστάνα για την κατάπαυση του πυρός στη Συρία.

Δεκατέσσερις τούρκοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί και 45 τραυματισθεί από τις αρχές Φεβρουαρίου σε επιθέσεις του καθεστώτος στην επαρχία Ιντλίμπ, οι οποίες επέτρεψαν στη Δαμασκό να ανακτήσει πολλούς τομείς στην επαρχία, προς μεγάλη απογοήτευση της Άγκυρας. «Τα αεροπλάνα που πλήττουν τους άμαχους πληθυσμούς στην Ιντλίμπ δεν θα μπορούν πλέον να επιχειρούν με ησυχία όπως πριν», δήλωσε ο Ερντογάν, χωρίς να διευκρινίσει τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για τον σκοπό αυτό ούτε αν τα ρωσικά αεροπλάνα θα αποτελούν επίσης στόχους.

Στη Μόσχα, το Κρεμλίνο ανακοίνωσε, σύμφωνα με το πρακτορείο TASS, πως ο ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν και ο Ερντογάν είχαν τηλεφωνική συνομιλία και συμφώνησαν πως οι δύο πλευρές θα συνεχίσουν τις επαφές τους σχετικά με τη Συρία.

Ο Ερντογάν δήλωσε πως οι υποστηριζόμενοι από την Τουρκία αντάρτες έχουν κινητοποιηθεί για να απωθήσουν τις συριακές κυβερνητικές δυνάμεις από την Ιντλίμπ, όμως πρόσθεσε πως οι αντάρτες αυτοί πρέπει να παραμείνουν πειθαρχημένοι.

«Δώσαμε το μήνυμα ότι θα δράσουμε χωρίς συμβιβασμούς εναντίον αυτών από τις αντιπολιτευόμενες οργανώσεις που ενεργούν με απειθάρχητο τρόπο και δίνουν στο καθεστώς δικαιολογία για να επιτεθεί», δήλωσε ο τούρκος πρόεδρος.

Στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν βίντεο που δείχνουν την προετοιμασία 1.000 τουρκικών αρμάτων που ετοιμάζονται να προωθηθούν στη Συρία.

