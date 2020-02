Κορονοϊός: Ρεαλιστική η πιθανότητα να σταματήσει η εξάπλωση, λέει ο ΠΟΥ [vid]

Κορονοϊός: Μέχρι σήμερα το 99,9% των θανάτων από τον νέο κορονοϊό στον κόσμο έχουν καταγραφεί στην ηπειρωτική Κίνα, όπου η ασθένεια εμφανίστηκε τον Δεκέμβριο στην μεγάλη πόλη Ουχάν, στο κεντρικό τμήμα της χώρας. Ο νέος κορονοϊός, ο οποίος ονομάστηκε επισήμως από τον ΠΟΥ COVID-19, έχει προκαλέσει εκεί τον θάνατο 1.113 ανθρώπων, σύμφωνα με τις κινεζικές υγειονομικές αρχές. Επίσης συνολικά 44.653 επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν καταγραφεί πλέον στην ηπειρωτική Κίνα.

Ωστόσο μια ενθαρρυντική ένδειξη είναι ότι ο αριθμός των νέων κρουσμάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα (2.015) είναι αισθητά μειωμένος σε σχέση με τον αριθμό που είχε ανακοινωθεί χθες, Τρίτη, (2.478) και τη Δευτέρα (3.062), σύμφωνα με την Εθνική Επιτροπή Υγείας. Επίσης και ο αριθμός των νέων θανάτων που ανακοινώθηκαν σήμερα (97) μειώθηκε για πρώτη φορά σε ημερήσια βάση από τις 2 Φεβρουαρίου. Το Πεκίνο είχε γνωστοποιήσει χθες 108 θανάτους.

Around the 🌎🌍🌏 countries are preparing and responding to #COVID19.



Watch this video and follow the thread below for just a few examples 👇 pic.twitter.com/wOlXciP8uS