Λιβύη εμφύλιος πόλεμος: Επίθεση κατά τουρκικού πλοίου στο λιμάνι της Τρίπολης [pics]

Λιβύη εμφύλιος πόλεμος: Στόχος του Λιβυκού Εθνικού Στρατού έγινε στο λιμάνι της Τρίπολης ένα τουρκικό φορτηγό πλοίο, που είχε ξεκινήσει από την Τουρκία και μετέφερε πολεμοφόδια, σύμφωνα με πηγές του δικτύου Al Arabiya. Την επίθεση επιβεβαίωσαν μέσω social media οι δυνάμεις του στρατηγού Χαλίφα Χαφτάρ, αναφέροντας πως «κατέστρεψαν ένα τουρκικό πλοίο, που μετέφερε όπλα και πυρομαχικά και είχε αγκυροβολήσει στο λιμάνι της Τρίπολης». Ο απεσταλμένος του ΟΗΕ στη Λιβύη, Γιασάν Σαλαμέ, επιβεβαίωσε την επίθεση κατά του τουρκικού πλοίου με ρουκέτες, χωρίς να δώσει πρόσθετες πληροφορίες.

Ανταποκριτής του Reuters στην Τρίπολη, πόλη που πολιορκούν προκειμένου να την καταλάβουν οι δυνάμεις του Χαφτάρ, τόνισε ότι διέκρινε πυκνούς καπνούς από το λιμάνι, ενώ πηγές ανέφεραν πως έχει χτυπηθεί και μια αποθήκη. Τα τουρκικά ΜΜΕ, και ειδικότερα το Saha Haber αναφέρει ότι «Παραστρατιωτικές ομάδες του Χάφταρ έπληξαν την πρωτεύουσα Τρίπολη με πυραύλους».

Breaking: reports from #Libya that a Turkish ship docked at Tripoli port has been targeted pic.twitter.com/MsEZmZ8mmc