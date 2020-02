Σεισμός Τουρκία τώρα: Νέα ισχυρή δόνηση 5 Ρίχτερ στη γειτονική χώρα

Σεισμός Τουρκία τώρα: Ισχυρή σεισμική δόνηση 5 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 18:10 το απόγευμα της Τρίτης, στη γειτονική Τουρκία, με την σεισμική δόνηση να γίνεται αισθητή και στις ανατολικές ακτές της Λέσβου. Το επίκεντρο του σεισμού ήταν στην περιοχή του Ακχισάρ της δυτικής Τουρκίας, 109 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Μυτιλήνης. Το εστιακό βάθος εντοπίστηκε στα 10 χιλιόμετρα. Σύμφωνα πάντως με το Ευρωμεσογειακό Ινστιτούτο, ο σεισμός είχε μέγεθος 5,2 Ρίχτερ και επίκεντρο 13 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης Κιρκαγάτς. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα για το σεισμό που προέρχονται από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών ή από το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο είναι λύσεις προερχόμενες από το αυτόματο υπολογιστικό σύστημα, χωρίς τη συμμετοχή σεισμολόγου. Ενημερώνονται συνεχώς με την άφιξη νέων δεδομένων.

Να σημειωθεί ότι το τελευταίο δίμηνο, από τις αρχές του περασμένου Δεκεμβρίου μέχρι σήμερα, με το ίδιο επίκεντρο έχουν γίνει συνολικά πέντε σεισμοί με ένταση πάνω από 4,8 Ρίχτερ. Με μεγαλύτερο αυτόν που σημειώθηκε στις 22 Ιανουαρίου, έντασης 5,3 βαθμών. Επίσης έχουν γίνει και δεκάδες μετασεισμοί μικρότερης έντασης.το μεσημέρι της Δευτέρας 17 Φεβρουαρίου, σημειώθηκε σεισμός στην Τουρκία. Σύμφωνα με το Ευρωμεσογειακό Σεισμολογικό Ινστιτούτο, η δόνηση ήταν μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε στην ανατολική Τουρκία, κοντά στην επαρχία Μαλάτεια, 43 χιλιόμετρα από την πόλη Ελαζίγ όπου έγινε ο φονικός σεισμός στις 24 Ιανουαρίου των 6,8 Ρίχτερ με τραγικό απολογισμό 41 νεκρούς.

Felt #earthquake (#deprem) M5.2 strikes 97 km NE of #İzmir (#Turkey) 8 min ago. Please report to: //t.co/yryVprM8wK pic.twitter.com/28Ce5xCvMj